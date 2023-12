Subtel por atrasos de WOM en red 5G: “Hoy no es factible ejecutar las garantías”

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó hoy que el cobro de las boletas de garantías a WOM por el retraso en la implementación de la red 5G “no es factible”, debido a que la compañía “adoptó una estrategia judicial en la que ha ido levantando distintos recursos que deben ser sancionados antes de la ejecución”, señaló.

Las declaraciones se dieron en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, donde actualizó el escenario en torno a esta problemática, informando que el último recurso levantado por WOM fue una precautoria ante del Tribunal que fue acogida por la institución, por lo que el ministerio se encuentra solicitando el levantamiento de esta, puesto que “nos parece que no es procedente”, manifestó el subsecretario.

Pese a esto, Araya declaró que han mantenido las conversaciones con la compañía. “Nos interesa que termine los proyectos y que los servicios lleguen a la ciudadanía. Para ello les hemos pedido que renueven las boletas, ellos dicen que están dispuestos”, adelantó la autoridad ante los senadores.

Por otro lado, cuando fue consultado por el anuncio de proporcionalidad en las sanciones, el subsecretario precisó que esto es lo que está puesto sobre la mesa en las discusiones con WOM, y explicó que “lo que hay es pronunciamientos previos tanto de la Contraloría como de los tribunales en incursión de otros tipos de garantías en los cuales operacionalmente lo que se hace es ejecutar la garantía completa, y luego se aplica proporcionalmente al incumplimiento”.

Por ejemplo, si uno de los proyectos tiene un avance de 80%, a través de tribunales se determina que la sanción es sólo del 20% restante.

Araya además dijo que en dos de las tres bandas, 3,5 y AWS, no hay atenuantes al incumplimiento. Pero en la banda de 700 MHz sí se han visto condiciones no imputables a la compañía que han justificado el atraso en algunas estaciones. Por ejemplo, la estación de la Antártica, que por atraso en la tramitación de los permisos y la temporalidad no se haya podido instalar. De hecho, el subsecretario señaló que “es muy poco probable que se instale de aquí a marzo”.

Pero casos como este, en los que se ha constatado que el atraso ha sido por motivos “de fuerza mayor”, son pocos, dijo. Agregó que la Subtel ha realizado un análisis caso a caso en cerca de 800 antenas y, según establece Araya, se han rechazado la mayoría como casos de fuerza mayor.