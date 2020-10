Suplantación de identidad: el principal riesgo a la hora de hacer trámites digitales

Disminuir el tránsito en las calles es una de las principales tareas para detener la propagación del Covid-19. En este contexto, la digitalización de los trámites apareció como una de las soluciones para evitar que las personas salieran de sus casas. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de dificultades de implementación, educación y seguridad. En esa línea y respecto el último punto, el gobierno plantea su preocupación por la ciberseguridad y los expertos destacan que el servicio debe ser confiable para seguir aumentando su oferta.

El líder de ciberseguridad en Accenture Chile, Claudio Ordóñez, apunta su preocupación ante el riesgo de que exista suplantación de identidad, que van desde hechos que puedan significar una molestia, como el agotar todos los permisos de desplazamiento de otro en la Comisaría Virtual hasta casos más graves como la tramitación de un divorcio sin que una de las partes supiera.

“La Clave Única puede ser mejorada. No tanto por el último evento por todos conocido, sino que porque la gente no cuida su clave única. No existe una buena cultura digital. Se usan claves débiles, se prestan o no se tiene cuidado de mantenerla secreta, como la clave del banco. Lo otro es que muchos pueden ser blanco de phishing”, dice Ordóñez.

En esa línea, desde Accenture estiman que no se puede avanzar en la digitalización de nuevos trámites más delicados si no existe garantías para los usuarios. Además, Ordóñez plantea la necesidad de mayor integración digital entre las instituciones del Estado. “Para el retiro del 10% de las AFP, se tenía un tiempo de espera no menor para cruzarlo con las bases de los tribunales de familia, y aun así hubo errores”.

Mientras que, el gerente general de Pallavicini Consultores, César Pallavicini, señala que bajo estos contextos las personas seguirán utilizando los canales tradicionales ante la sensación de inseguridad. “Al no existir mecanismos de seguridad y la falta de leyes que sancionen con penas de cárcel a los ciberatacantes, los ciudadanos seguirán desconfiando de la digitalización, privilegiando los trámites presenciales como se vio durante la esta pandemia, particularmente para tramitar seguros de cesantía y retiro de fondos de AFP”.

Pallavicini también crítica que “el Estado está muy lejos de tener implementada una transformación digital y el sector privado avanza en forma muy lenta en esta materia. La transformación digital no es escanear documentos”.

Por su parte, el gerente de ciberseguridad de la consultora EY, Rodrigo Fernández, comenta que “el consejo más importante es estar consciente de lo que queremos hacer, saber dónde accedemos y que es lo que buscamos. Analizar si el contenido es fidedigno o falso. Saber que es lo correcto no es fácil, ya que se requiere una adecuada educación digital”.