Zaldívar detalla alcance laboral del segundo plan de medidas económicas y dice que están trabajando para identificar a los más vulnerables

Una tarea pendiente para el gobierno: los trabajadores independientes con boleta a honorarios. Eso fue lo que dijo la ministra del Trabajo María José Zaldívar al detallar los alcances del segundo paquete de medidas económicas que anunció ayer el Presidente Sebastián Piñera, que agrega US$5.000 millones.

En conversación con Radio Duna, la titular del trabajo explicó al detalle la arista laboral de este plan de estímulo fiscal. En concreto dijo ahora están abocados en focalizar los US$2.000 millones que contemplan el fondo para ayudar a los trabajadores informales. “Queremos Identificar quiénes son los grupos informales y los honoriarios a nivel regional, comunal y área productiva que han sido afectados realmente”, sostuvo la secretaria de Estado.

En ese sentido, dijo que un ejemplo claro de ello, es “el de una trabajadora de casa particular, sin contrato y sin cotizaciones previsionales. Ellas son informales, debieron ser dependientes porque su empleador tenía que haberle cotizado pero no lo hicieron, así que ellas quedan dentro de ese grupo de los informales”.

En esta línea, y si bien reconoció que esta situación es ilegal, dijo que en la práctica se dan este tipo de escenarios, donde existen trabajadores sobre los que no hay una trazabilidad, bien sea porque no tiene contrato o porque no emite boleta de honorarios a pesar del labor que hacen. En todo caso, Zaldívar dijo que, desde el gobierno se encuentran trabajando para identificar rigurosamente quiénes son los que dentro de ese universo de personas que se encuentran en esta situación, los que finalmente están en un estado de vulnerabilidad, para de esta manera, focalizar la ayuda en ese segmento.

En cuanto a los canales que se utilizaran para que el beneficio social llegue a este grupo, Zaldívar dejó la puerta abierta e indicó que “lo que se está pensando es que existan instrumentos flexibles para que cuando tengamos identificado a ese grupo, apliquemos la mejor manera para que les llegue”. Bajo esta lógica, de hecho, no descartó que fuera vía subsidio directo, u complementos. “Estamos con una apertura grande”, dijo.

¿Cuándo debería concretizarse?, según dijo la ministra del Trabajo, la base de la que están partiendo para aplicar este tipo de medidas, es la de la periodicidad de las remuneraciones, por lo que “si se considera que hubo la primera ronda de pago de marzo, lo que nos queda pendiente es abril, de allí que estamos trabajando en dar respuestas rápido, porque nos quedan solo tres semanas de este mes”.

En cuanto a la tarea que dejó pendiente el Ejecutivo: los independientes con boleta a honorarios, explicó que dentro del universo de personas que trabajan bajo esta modalidad y excluyendo a los que laboran en el sector público y los que emiten boleta de manera esporádica, “los que realmente viven de esto, son aproximadamente 500 mil”. Así que aseguró que también están trabajando en dar una respuesta pronto.