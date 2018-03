Garin avanza a la final en México sin jugar

El tenista nacional apovechó que el australiano Thanasi Kokkinakis no se presentó por una lesión de tobillo. Así, irá por su segundo título de challenger frente al estadounidense Denis Novikov.

Las buenas noticias para el tenis chileno continúan en esta jornada. Luego de que Nicolás Jarry avanzara a las semifinales del ATP 500 de Río, Christian Garin (296°) se instaló en la final del Challenger de Morelos, México. Eso sí, lo hizo de una manera muy particular.

El Tanque venció por no presentación al australiano Thanasi Kokkinakis (215°), quien se lesionó en el partido de ayer frente al eslovaco Andrej Martin (132°). El oceánico sufrió una torcedura de tobillo, lo que no le impidió ganar. Sin embargo, no quedó en condiciones de enfrentar al chileno.

Así, Garin irá por su segundo título de challenger frente al estadounidense Dennis Novikov (210°), quien venció por 6-1 y 6-4 al serbio Pedja Krstin (232°). El jugador nacional ya aseguró un lugar entre los 245 mejores del mundo. Si logra ganar mañana, se acercará al puesto 221. Además, el certamen volverá a tener a un chileno en la final, ya que Jarry cayó en esa instancia el año pasado.