Era una apuesta para Felipe Gutiérrez desembarcar en el fútbol de Estados Unidos. Luego de su paso por Brasil y rescindir su vínculo con el Betis, llegó al Sporting Kansas City. Hoy, el ex volante de la UC tuvo una jornada de gloria, porque hizo sus primeros goles en la MLS. Hizo dos, el último el de la victoria sobre Chicago Fire.

En los 9′, Gutiérrez abrió la cuenta con un cabezazo. En los 44′, Johnny Russell puso el 0-2. Hasta los 70′, la ventaja era para el elenco de Kansas, pero en el complemento, 12 minutos bastaron para que Chicago lo diera vuelta. Se pusieron 3-2 por los goles de Katai (70′) y un doblete de Nikolic (74′ y 82′). Pero sobre el final, otra vez el marcador cambió. Jimmy Medranda empató en los 83′. A cuatro del final, el chileno Gutiérrez le dio la victoria a su escuadra finalizando con un zurdazo una vistosa jugada colectiva.

