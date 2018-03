La Roja Sub 20 comienza su preparación con miras a su primera gira internacional del año

La Selección nacional Sub 20 inicia un año clave. Esta semana La Roja Sub 20 comenzó su preparación para el torneo Sports For Tomorrow, que se disputará en Asunción. La cita está programada para el 18 de marzo y se jugará un cuadrangular con Venezuela (vicecampeón del mundo de la categoría), Japón y Paraguay.

El técnico Héctor Robles, dio a conocer la nómina del equipo con el que trabajará este año. Entre los nombres hubo novedades, como Lucas Alarcón, Antonio Díaz y Jullio Bórquez, quienes jugaron la Copa del Mundo Sub 17 en India el año pasado. Esta vez volvieron a ser citados David Henríquez, Tomás Alarcón e Ignacio Núñez.

El entrenamiento encabezado por Robles fue en el Complejo Deportivo Quilín, donde los 23 nominados trabajaron transiciones, salidas desde el fondo y definiciones. A partir de hoy, los juveniles comenzaran a entrenar doble turno, para el ciclo de diagnóstico por parte del cuerpo técnico. El equipo que será el anfitrión del próximo Sudamericano Sub 20 2019 empieza a tomar forma.

NÓMINA DE LA SELECCIÓN CHILENA SUB 20

ARQUEROS

Luis Ureta – O’Higgins

Julio Bórquez – Deportes Iquique

Nicolás Araya – Deportes Antofagasta

Matín Parra – Huachipato

DEFENSAS

Esteban Valencia – San Marcos de Arica

Lucas Alarcón – Universidad de Chile

Ignacio Tapia – Huachipato

Kennet Lara – Curicó Unido

Antonio Díaz – O’Higgins

Alexis Ibacache – Everton

VOLANTES

Ignacio Núñez – Unión Española

Camilo Saldaña – Palestino

Matías Sepúlveda – O’Higgins

Víctor Méndez – Unión Española

Misal Llantén – Colo Colo

Ignacio Saavedra – Universidad Católica

Tomás Alarcón – O’Higgins

DELANTEROS

David Henríquez – Universidad Católica

David Salazar – O’Higgins

Gabriel Rojas – Santiago Wanderers

Matías Leiva – Everton

Nicolás Guerra – Universidad de Chile

Carlos Palacios – Unión Española