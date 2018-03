Roberto Gutiérrez: “Si me llama Rueda, voy caminando desde Curacaví”

“Me pillaron haciendo aseo, no todo son alegrías”, dice con una sonrisa Roberto Gutiérrez (34), en la puerta de la casa de sus padres. Luego de almorzar con su familia, en Curacaví, en su ritual de cada domingo, el autor de los dos goles de Palestino en el triunfo ante Colo Colo, conversa de su actualidad.

¿Cómo se analiza al día siguiente del triunfo?

Fue una semana bien trabajada. Sabiendo nuestras fortalezas como grupo. Había que quitarle espacio a Valdivia, Valdés, Paredes para que no se vieran bien.

¿Se trabaja las individualidades?

Cuando enfrentas un rival, ves sus fortalezas para debilitarlo y aumentar lo propio. Nos tocaba Paredes goleador, Valdivia y Valdés desequilibrantes…

Los defensas igual se preocupan de usted.

Ellos igual deben estudiarnos. El fútbol ya no es sólo de ir y jugar, está muy profesionalizado. Ellos también saben del potencial de Palestino como grupo.

En el primer gol tuvo mucho espacio y tiempo.

Salió de un tiro libre que rebota en la barrera. Cortés controla, hago la diagonal hacia afuera y mete un pase perfecto. Cuando voy picando, veo de reojo que Orión iba saliendo. El globito fue lo primero que pensé. Hice que le iba a pegar fuerte y le pegué el cachetazo de borde interno.

¿Orión facilitó ese primer gol?

Quizás pensó que le pegaba de volea o que encararía, pero hubiese achicado mucho. Son milésimas de segundo.

Tuvo otra oportunidad, pero quiso definir de lujo…

Si empatábamos o hubiésemos perdido, me mataba, pude definir más fácil. Quise definir muy canchero y se me fue, pero son los riesgos que uno corre.

En el segundo gol desconfió de Orión. ¿Imaginó su error?

Cuando veo que la pelota va a picar y lo veo saliendo, sabía lo que iba a pasar. Estiré el pie y justo hago el control orientado.

¿Tenía en mente los errores de Orión en Argentina?

Cuando venía a Chile, hablaron de sus errores, pero ha demostrado que fue pilar fundamental en el título de Colo Colo. Criticar por un error es una falta de respeto.

Después, en vez de tirar, esperó a que pasara Insaurralde.

Pensé que si le pegaba, con la barrida me sacaba el balón. Preferí amagarlo, sabiendo el riesgo que tenía. Cuando lo hago, resultó lo que pensé.

¿Pensó en humillar al defensa con su jugada?

En ese momento uno actúa como se siente más cómodo. Pegarle desesperado podía salir mal. Después iban a decir que me perdí el gol en último minuto por apurarme, hubiese sido peor.

¿Especial hacer goles a Colo Colo?

Uno se esfuerza para hacer goles por el bien del equipo. No pienso: “a Colo Colo debo hacerle goles, porque son ellos”. Si pensara así, nada funcionaría. No es con sed de revancha, respeto a todos los equipos donde estuve.

Fue duelo de goleadores, Paredes contra Gutiérrez.

Hoy se habla de todo. En la semana, Ribery Muñoz dijo que ellos tienen a Paredes y nosotros al Pájaro. Pudimos ganar e hice los dos goles, calzó perfecto.

Paredes, Abreu, Pinilla, Gutiérrez. ¿Los goleadores cada vez tienen más edad?

Si es así, fenomenal, una inyección anímica. Ojalá hacer la misma carrera que Esteban Paredes, es una inspiración. Igual Abreu, a los 41 años sigue jugando con calidad. Son dignos de admirar.

Con Cavalieri usan distintos esquemas.

En mi carrera me ha tocado jugar de muchas formas. Con la calidad de jugadores, el técnico lo ha llevado a cabo de buena manera. Hemos perdido, pero estamos compenetrados y remando para el mismo lado.

¿Son un plantel multifacético?

Este equipo no juega siempre de la misma manera, es uno de los que tiene cualidad para adaptarse a diferentes situaciones.

¿Algún equipo que le guste como juega en Chile?

Huachipato en la primera fecha con Audax. Me sorprendí de lo bien que jugaron. Pero el partido pasado no fue lo mismo. Colo Colo es un equipo con técnico inteligente que acortó el equipo y ha jugado bien. La U también, con San Luis fue muy bueno, pero los anteriores muy dispares.

¿Y Universidad Católica?

Veo todos sus partidos. Ha mejorado en solidez defensiva y se armó bien. Le da para ganar, pero no me ha llenado el gusto.

¿Usted sería titular en la UC de San José?

No sé. Soy titular en el play, donde me tienen mis sobrinos. Pensar en otra institución es imposible.

¿Le dolió la salida de la UC?

Me sentí incómodo. No me querían renovar, entonces tomé la determinación de salir. Soy agradecido de Mario Salas, que me quiso de regreso y del Tati por la gestión. Me dieron la oportunidad de ser profesional y mis mayores alegrías en el fútbol.

Estuvo en Wanderers y Everton, en Católica y Colo Colo. ¿Le faltó la U?

Mis amigos que son de la U siempre me preguntan, pero no pasa nada. Hay que rendir en tu club, más que buscar ir a los clásicos o los tres grandes. Me proyecto haciéndolo bien en Palestino.

¿Estuvo cerca de la U?

Sí, cuando no jugaba con Salas, pero lo deseché. Me hablaron a dos días que cerrar el libro de pases. Me llamaron y dije que no estaba la posibilidad.

¿Su experiencia aporta a los más jóvenes?

Uno quiere entregar lo que le da el fútbol. Palestino tiene jóvenes que quieren aprender y se acercan a preguntar. Algunos me pidieron trabajar esta semana cómo aguantar el balón. Te ven haciéndolo bien y ellos también quieren.

¿Qué opina de Reinaldo Rueda?

Ojalá haya ido al estadio. Como hincha y ojalá alguna vez como futbolista: que le vaya bien por el bien de Chile. Todos queremos lo mejor para la Selección.

¿Si le llama?

Me voy caminando desde Curacaví, seguro que sí.