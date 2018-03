Simen Hegstad Krüger, el noruego que remontó y ganó medalla de oro

Simen Hegstad Krüger se colgó la medalla de oro en el skiatlón y junto a sus compatriotas Martin Johnsrud Sundby y Hans Christer Holund dominaron la carrera y ubicaron a Noruega en las tres primeras posiciones, respectivamente. Para Krüger no fue sencilla la prueba, debido a que tuvo que remontar desde el último lugar para ganar la competencia.

Al comienzo de la jornada sufrió una caída que lo dejó lejos de lo primeros puestos, incluso, se vio obligado a cambiar sus bastones para seguir compitiendo. A pesar de eso, el noruego no se rindió y pudo dejar atrás a los 67 competidores que iban delante de él para quedarse con su primera medalla olímpica. Hasta antes de los Juegos Olímpicos sólo registraba triunfos en la Copa del Mundo.

Por otro lado, la snowborder norteamericana, Chloe Kim, se dio el lujo de pedir helado a través de Twitter mientras esperaba su turno para la segunda ronda de competencia. “Podría estar abajo para un helado ahora mismo”, escribió la joven de 17 años después de marcar un puntaje de 91,50 en su primera ronda.

Could be down for some ice cream rn

