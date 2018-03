Augusto Schuster: “Me gustaría ver a Denise Rosenthal en Viña. La admiro mucho”

Este viernes se cumplieron exactamente 10 años desde que el elenco de la serie Amango (Canal 13) subió al escenario de la Quinta Vergara interpretando los temas que sus jóvenes actores habían popularizado.

Uno de sus protagonistas, Augusto Schuster, está a horas de volver a ese escenario, ahora como cantante y usando esta plataforma para difundir su música a todo latinoamérica.

“Desde entonces hasta ahora han pasado muchísimas cosas, he podido participar de muchos proyectos, tanto actorales como musicales, he conocido a mucha gente talentosa y he podido observar y absorber muchas herramientas para poder usarlas en mi carrera y seguir desarrollándolas en el futuro”, comentó el artista en la conferencia de prensa previa a su show, fijado para este domingo 25 de febrero, en la noche final del Festival de Viña 2018.

Pero a pesar de los años, Schuster destaca el talento de sus compañeros, entre los que se encuentran la actriz Magdalena Müller, con quien recientemente actuó en la teleserie Tranquilo papá (Mega), o la mismísima Denise Rosenthal, hoy convertida en una revelación del pop nacional. “Toda la generación de Amango ha desarrollado distintas facetas y carreras”, comentó el artista, recordando a André Ubilla (Renato en la serie) a punto de sacar un nuevo disco, o Carolina Vargas (“Kika” en Amango), quien estudia actuación en Los Angeles (Estados Unidos). Por eso, la llegada de Rosenthal a Viña le parece obvia. “La admiro mucho, sabe el cariño que le tengo, nos queremos mucho. Hasta el día de hoy hablamos”, comentó el músico, recordando que conversaron cuando la artista se presentó en el Festival de Talca, transmitido por TVN hace algunas semanas. Actualmente, la actriz y cantante promociona su disco debut, Cambio de piel (2017), con gran éxito.

Sobre su show en la Quinta Vergara este domingo entre las presentaciones de CNCO y Zion & Lennox, Schuster confesó que se ha preparado por mucho tiempo, esperando una oportunidad como esta. “Obviamente uno de los objetivos de venir al festival es mostrar mi música, mostrar lo que estoy haciendo a países donde no ha llegado mi música. (…) Espero que acá en el festival podamos generar una catapulta importante”, declaró quien llega junto a su disco Bonsai (2017), del que se desprenden los hits Me enamoré y Cómo se llama.

Además de participar como cantante, Schuster se desempeña como jurado de las competencias internacional y folclórica: una labor que se vio envuelta en una polémica cuando accidentalmente calificó con nota 1 a los participantes de Bolvia en la competencia folclórica. “Lo aclaré en distintos medios, lo que dije es completamente cierto, fue un error involuntario, nunca quise calificar a Bolivia con es anota”, explicó, y que después de la presentación de ayer, intentó poner una calificación para compensar las décimas que perjudicaron a los artistas. Pero lamentablemente no lograron clasificar a la final, donde sí lo hicieron Perú, Colombia y Chile. “Les pedí las disculpas respectivas, estoy super arrepentido de lo que pasó”, reafirmó.