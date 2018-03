Bombo Fica sobre su criticada rutina: “Debería haber sido un poquito más corto, la gente quería escuchar humor”

Este martes, el humorista nacional Bombo Fica se presentó por tercera vez en el Festival de Viña luego de dos aplaudidos pasos en 2010 y 2012. Pero al bajar del escenario de la Quinta Vergara, el artista debió enfrentar las numerosas críticas que generó su rutina, que apostó por sus historias mezcladas a la presencia del comediante Willy Benítez y de la modelo y cantante Mariela Montero, que hizo despertar al monstruo.

“Nosotros llevamos trabajando un año con esta rutina, que es un espectáculo que se llama Sospechosa la wea y la verdad es que era parte del show”, explicó en la conferencia de prensa luego de su actuación. “Creo que aquí la gente no lo entendió muy bien, era una exageración. Quizás fue muy largo el tema, debería haber sido un poquito más corto, la gente quería escuchar humor, quería verme a mi, y la verdad es que el público de Viña es diferente a los teatros, a los lugares donde nosotros desarrollamos este espectáculo”, reconoció el comediante. Aunque agregó: “Pero más que eso me parece una anécdota porque igual se desarrolló todo y la gente terminó entregándose, y este es el reflejo de los premios que nos dieron”, dijo apuntando las gaviotas de plata y oro, con la primera de ellas regalada en pleno escenario a Benítez por sus 51 años de carrera en el humor.

Sin embargo, las apariciones de Benítez – que bailó, actuó e hizo fonomímica – sumadas a las de Montero, que cantó, actuó y bailó en varias ocasiones, terminaron con pifias en medio del show, cuando la ex chica reality hacía una de sus interpretaciones. Sobre ese momento, el humorista dijo: “A mi no me pifiaron, yo pienso que fueron las circunstancia que se dieron. Nosotros estuvimos el año pasado en el Festival del Huaso de Olmué donde también participó Willy, también participó Mariela y fue prácticamente un acierto donde la gente alabó su condición artística, al Willy también”, analizó Fica. Y defendió la presencia de su compañera: “Lamento que acá algunos no engancharan, pero creo que ella hizo un buen trabajo, hubo puesta en escena, cantó su tema, creo que se hizo profesionalmente. Los tiempos son distintos, a lo mejor ahí deberíamos haber apretado un poquito más el tema para que la gente no sintiera que le estaban robando lo que venían a ver que era humor”.

Y agregó: “Esta fue una apuesta, un desafío, quisimos entregarles algo distinto y creo que lo cumplimos, esto siempre es una caja de pandora, uno tiene la mejor intención pero el resultado esta aquí: una gaviota de oro, una gaviota de plata”.

Sobre la percepción que pudo tener Montero frente a la reacción del público, Fica comentó: “No creo que esté tan amargada porque ella sabe que hizo bien su pega , la gente no enganchó pero es así, a veces la gente no entiende. Ella tiene que seguir adelante, es una muy buena cantante y que actúa muy bien y que tiene condiciones”. Sus declaraciones fueron entregadas antes de conocerse la versión de la propia Montero, quien explicó que el abucheo del monstruo la quebró en medio del espectáculo – ver declaraciones de Mariela Montero en este link -.

“Aunque los proyectos a seguir no lo sé”, continuó Fica, “tengo otro tipo de proyecto, creo muy difícil que sigamos trabajando juntos , a lo mejor tengo que enfrentarme a un nuevo escenario, y cada uno tendrá que ver cuál es su camino a seguir”.

A pesar de todo, concluyó el humorista, “me quedo con la sensación que sigo teniendo el cariño de la gente siempre. La gente va a tener la mejor disposición de escuchar lo que tengo que decir”, y que respecto a su éxito arrollador en las ediciones anteriores del certamen, “son escenarios diferentes, estamos en tiempos distintos. Nuestra sociedad ha cambiado mucho, en 2012 había otra efervescencia. Me quedo conforme, la gente lo pasó bien, marcamos un muy buen rating, un peak de 49 puntos, pienso que es bueno hoy día cuando cuesta tanto encender la tele hasta la una de la mañana”, agregó sobre el resultado de sintonía.