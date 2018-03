Jordi Castell regresa a la TV en programa de entrevistas

“Soy un cincuentón mañoso. Rechacé varias de las cosas que me ofrecieron, pero esto se ajusta a lo que yo quiero en este minuto”, comenta Jordi Castell, que desde el lunes será el conductor de Algo personal, de UCV, el programa que hasta esta noche está al mando de Juan Carlos “Pollo” Valdivia, el que, a su vez, le dedicará más tiempo a otros proyectos dentro de la misma señal.

La transición se comenzaría a vivir en el capítulo de anoche -el espacio se emite a la una de la mañana-, ya que ahí, al aire, Valdivia le contaría a la audiencia que dejaba el programa que conduce desde 2015, en manos de Castell.

El año pasado, el también fotógrafo fue parte del panel de Maldita moda (CHV), y luego de eso fueron varias las ofertas que recibió para seguir en pantalla. “A mis 51 años mis prioridades cambiaron. Hoy tengo una vida austera y hoy priorizo la calidad de vida, que es despertarme sin despertador y tomar desayuno con mi pareja”, comenta. Además, cuenta que ninguna propuesta le resultó atractiva, hasta que escuchó la invitación que le hizo el marido de una de sus mejores amigas, Claudia Conserva. “Es un lujo que me permitan ser el conductor de un programa de conversación, y tocar temas que en el resto de la televisión abierta no te permiten por tiempo”, explica.

No le dio ni una vuelta a la propuesta, solo asintió luego de mantener una reunión con los ejecutivos de UCV. Castell trabajó antes en Chilevisión, Canal 13 y TVN, y estos meses, como televidente, lo ayudaron a tomar esta decisión. “Siento admiración profunda por la gente que trabaja en los matinales, y está seis horas al aire. Agradezco las invitaciones que me han hecho para incorporarme a equipos como esos, pero sacar número para poder hablar, como es la televisión hoy, y decir solo dos frases, no me parece atractivo”, dice.

Luego de pasar por programas como Primer plano y Buenos días a todos, Castell sabe muy bien lo que es pelear el rating punto a punto, y por eso le alivia su realidad actual. Una realidad que no se mueve mucho por las cifras de sintonía ni por ganarle al de al lado. “UCV es un canal que no arriesga y que solo tiene utilidades. Probablemente, marca una sintonía mucho más de nicho y mucho más específica, pero no tiene pérdidas con números preocupantes, como si los tienen la mayoría de los canales grandes. Eso, a mí me hace sentir muy seguro”, reflexiona.

Declara estar nervioso por su pronto debut en su nueva casa televisiva, aunque asegura sentirse preparado para asumir el rol de entrevistador, porque “esto es como andar en bicicleta. La virtud de entrevistar la desarrollé cuando recién llegué a CHV. Hice tres temporadas seguidas y exitosas de Sueños urbanos. Me pasaba la semana conversando con gente común y silvestre. Llegué a ese programa siendo un pollo, porque venía de un matinal, donde hablaba de moda. La vida me ha enseñado a ser humilde, así que volver 15 o 16 años después a la televisión como entrevistador, con esta posibilidad, solo lo veo como un regalo”.