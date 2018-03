Las revelaciones del estreno de ficción de TVN

Como parte del mismo bloque que ocupó Ramona entre octubre y enero, este sábado a las 22:40 horas debuta en TVN Bichos raros, coproducción de Chile (Parox) y Argentina (Atuel Producciones) que a través de 12 capítulos buscará atraer a un público juvenil.

Aunque la historia comienza con una invitación a aceptar una beca en entomología para la madre (Mariana Loyola), que precipita la decisión de la familia de cambiar Buenos Aires por Valdivia, buena parte del relato gira hacia el drama adolescente que encarna la hija mayor, Alicia (la argentina Camila Mateos), que una vez que llega al sur de Chile debe acomodarse a un nuevo ambiente. Eso parte por ingresar a un colegio donde hace amistad con compañeros que atraviesan situaciones que se asemejan a la suya: un joven abatido tras la muerte de su mamá, una adolescente con una familia disfuncional y otro más tímido que es blanco de bullying.

Como en otras series chilenas, como El reemplazante, la apuesta para esos roles secundarios fue contar con actores que hasta entonces -fue grabada en 2016- no hubiesen tenido tantas apariciones en pantalla. De ese modo lo explica Cristián Jiménez (Vida de familia, Bonsái), que dirige la serie junto al argentino Matías Bertilotti: “En los castings buscamos actores nuevos, que aportaran frescura”.

Así es como para interpretar a los amigos de Alicia se sumaron Lucas Sáez (Pulseras rojas), Paulina Moreno (7 semanas) y Andrew Bargsted (Mala junta), quienes estuvieron cerca de tres meses grabando en Valdivia y compartiendo por primera vez juntos, tal como le ocurre a la protagonista en su arribo a la ciudad. “Convivimos con varios de los extras, algunos secundarios de la serie son de Valdivia. Entramos en la dinámica de ser adolescente allá, que evidentemente no es lo mismo que en Santiago”, dice Paulina Moreno, que luego estará en TVN protagonizando un capítulo de Santiago paranormal junto a Daniel Muñoz.

“Que uno de los directores (Jiménez) sea oriundo de Valdivia, ya le da desde la estética y la narrativa un lugar muy particular. Santiago no es Chile y creo que eso también es Bichos raros”, complementa Lucas Sáez, el más joven, quien vuelve a las pantallas luego de Pulseras rojas. “Estos personajes, que son inadaptados, invitan a la protagonista a aceptar su condición de sacada de contexto y a encontrarse en su propia autenticidad. Es romper los estereotipos. No existen galanes ni princesas”, profundiza Bargsted, quien encarna al joven más retraído del grupo.

En la historia emergen en un inicio ciertas rivalidades, pero Moreno comenta los matices: “Los personajes están vivos, se dan cuentas de cosas y se vinculan de otras maneras. No es una guerra entre malos y buenos”.