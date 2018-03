“No le creo nada”: Los polémicos tuits de Jani Dueñas durante la rutina de Alison Mandel

"Pienso que la credibilidad es demasiado importante, y si me preguntan a mí, no creo nada de lo que estoy escuchando", escribió la actriz durante el show de Mandel.

La actriz Jani Dueñas arremetió contra la comediante Alison Mandel mientras realizaba su rutina en el Festival de Viña, la que fue galardonada con las gaviotas de Plata y de Oro.

Y es que durante la presentación de Mandel, Dueñas criticó la rutina a través de su cuenta de Twitter.

“Sigo defendiendo que cada comediante hable de su universo y de lo que se le dé la gana. Pero al mismo tiempo, ahora siento que tener 2 comediantes hablando de lo mismo noche por medio en el festival, se hace un poco latero, lo reconozco”, escribió.

La actriz que dio vida a “Patana” del show 31 minutos explicó que le molestaba el “punto de vista” con el que la comediante abordaba los temas.

“Pienso que la credibilidad es demasiado importante, y si me preguntan a mí, no creo nada de lo que estoy escuchando”, sostuvo.

Sin embargo, los mensajes de Dueñas fueron duramente criticados por los cibernautas, por lo que la actriz optó por borrar uno de los mensajes de su red social.

“Son jevis. Ya me acorde por qué no me metía a tuiter hace tiempo. Pensé que se podía opinar en paz pero es loquísimo como les gusta armar mocha”, dijo para cerrar la polémica.

Pero minutos más tarde explicó su primer post: “Es que ustedes asumen que porque no me gustó una rutina y tuve la (mala) idea de decirlo aquí, estoy picada, y la odio”.

Quien también se fue en picada contra Mandel fue la comediante Paloma Salas.

Salas sostuvo que “si estas son las feministas que los ofenden, no saben nada”.