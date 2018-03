Tommy Wiseau, el hombre que inspiró The Disaster Artist, anuncia nueva película

La película The Disaster Artist (2017), dirigida y protagonizada por James Franco, hizo que Tommy Wiseau se paseara como todo un rockstar por premios como los Globos de Oro y los Spirit Awards, además de algunas fiestas post-Oscar.

El hombre que creó y protagonizó The Room (2003), calificada popularmente como la peor película de la historia, fue uno de los personajes más llamativos de la temporada de premios, luego que Franco usara justamente la historia tras este filme para gestar The Disaster Artist: aplaudida apuesta que permitió a Franco ganar el Globo de Oro a mejor actor de comedia este año.

Ahora, Wiseau aprovecha su presencia mediática para anunciar una nueva película. La cinta se titula Scary Love, con una historia que se desarrolla en un sombrío Los Angeles (Estados Unidos). Obviamente, Wiseau es el protagonista, interpretando a un cazarrecompensas que busca a un antiguo amor, informó en exclusiva The Hollywood Reporter.

Según el medio, esta nueva apuesta – que ya fue rodada – se define como “un cuento de ciencia ficción narrado al estilo de las clásicas películas serie B y dotado de prácticos efectos especiales, rayos láser e ideas lunáticas que garantizarán que sea el nuevo éxito de las películas de culto”.

Esta vez, el artista no ejerció como director, dejando en esa labor a Jennifer Juniper Stratford, artista multimedial conocida por su trabajo en videos musicales.

Mientras se espera la fecha de estreno de Scary Love, Wiseau no se detiene. A fines de febrero, el artista lanzó el trailer de Best F(r)iends, cinta que al igual que The Room contó con la colaboración de su amigo, el actor Greg Sestero: Mark en The Room y quien escribió posteriormente el libro The Disaster Artist, que sirvió de base para la cinta de Franco. Best F(r)iends se estrenará en EE.UU. dividida en dos partes: a fines de marzo la primera y a inicios de junio la segunda.