EE.UU. urge a Rusia a utilizar su “influencia” para cesar el fuego en Siria

Estados Unidos urgió el lunes a Rusia a usar su “influencia” para alcanzar un “inmediato” y total cese de la sangrienta ofensiva contra el enclave rebelde de Guta oriental en Sira.

“El régimen sirio y sus aliados rusos e iraníes continúan atacando Guta oriental, un suburbio densamente poblado de Damasco, pese al cese del fuego al que llamó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas“, tuiteó la vocera del departamento de Estado, Heather Nauert.

“Estados Unidos llama a la detención inmediata de las operaciones ofensivas y a abrir con urgencia el acceso a los trabajadores humanitarios para que curen a los heridos y entreguen la ayuda humanitaria absolutamente necesaria”, escribió Nauert en una serie de tuits.

“Rusia tiene la influencia necesaria para poner término a esas operaciones si decide respetar sus obligaciones sobre el cese del fuego de la ONU”, agregó.

Rusia, aliado indefectible del régimen sirio, ordenó la instauración a partir del martes de una “tregua humanitaria” diaria en Guta Oriental, donde este lunes volvieron a producirse mortíferos bombardeos, a pesar de la resolución de la ONU llamando a un alto el fuego en Siria.

#Russia has the influence to stop these operations if it chooses to live up to its obligations under the #UNSC ceasefire.

