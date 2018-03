Adopciones: The American Adoption Agency está ligada a 206 casos indagados

Fueron más de 351 documentos los que la asistente social Telma Uribe tenía en su poder. En este archivo estaba el pasado de 525 niños que fueron dados en adopción a familias extranjeras entre 1950 y 2001.

Esta información está en manos del ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza, quien indaga si hubo irregularidades en estos procesos o presunta sustracción de menores.

En el peritaje que analizó la información incautada a la mujer de 96 años se da cuenta de que 432 menores fueron adoptados por familias en Estado Unidos, siendo el principal destino.

Es por esto que también se registró una lista de las instituciones que estuvieron ligadas a la recepción de los niños en el extranjero. No obstante, en 317 casos no se pudo determinar qué organismo participó en la adopción,

El listado

En los casos que sí fue posible identificar una institución extranjera involucrada, se pudo determinar que 206 niños adoptados están vinculados a la organización estadounidense The American Adoption Agency.

Luego le sigue Evangelical Adoption and Family Service, con 22 casos; New York Study Service, con 11; International Adoptions, Inc., con cuatro; Catholic Charities of Richmond, en tres; Today’s Family, Inc., en tres; Homestudies, Inc., con dos, y La Familie Adoptive Belge (Bélgica), con dos adopciones, entre otras. En total se identificaron 15 organismos internacionales.

“Si bien en algunos informes o sentencias hacen mención a instituciones determinadas, sólo se consignan aquellas en las que se acredita con documentación adjunta (informes de estudios de familia para postular a la adopción y/o informes de estado de avance de colocación). Por lo anterior, no es factible dar cuenta de que los casos restantes no contarán con algún apoyo institucional, sólo que no fue debidamente acreditado”, señala el documento elaborado por la perito.

De acuerdo a lo señalado por el magistrado Carroza ayer en entrevista con La Tercera, existían varios modus operandi para llevar a cabo la adopción en el extranjero.

“Lo normal era que llegaban a una madre que estaba embarazada o alguna que iba a dar a luz, conversaban con ella y le preguntaban cuál era su situación y si podría entregarles su hijo por diferentes motivos. Posteriormente, tomaban la tuición de ese hijo y tramitaban en los tribunales de menores la adopción o el envío del menor al extranjero y luego se tramitaba la adopción fuera de Chile y acá”, dijo el juez en la entrevista.

Casos “especiales”

En el peritaje se describen una serie de casos en que hay irregularidades y son denominados como “especiales”.

Uno de estos corresponde a un niño nacido el 3 de agosto de 1983, quien fue entregado a un matrimonio estadounidense.

“En octubre de 1985, el mismo matrimonio solicita un nuevo niño para ser adoptado informando que ‘su hogar fue estudiado en 1984, fecha en que recibieron a un niño al cual se le produjo ceguera irreversible por desprendimiento de retina de ambos ojos y, además, con un posible retardo mental, debiendo ellos ubicarlo en un centro de especialidad a los cuatro meses de haberlo tenido con ellos’. En ningún momento se informan los motivos del desprendimiento de retina ni las circunstancias de ello. No se realiza evaluación en profundidad y se entrega un segundo niño al mismo matrimonio”, indica el informe pericial.

También se da cuenta del caso de unas gemelas que nacieron en 1975 y que un miembro de la Armada estadounidense las adoptó. Sin embargo, de este caso y del paradero final de las menores no había antecedentes en los registros que hay en Chile.

“El 7 de diciembre de ese año fueron entregadas al matrimonio norteamericano, donde el solicitante ejercía el cargo de suboficial de la Armada de Estados Unidos en misión diplomática en Chile. Si bien consta la tramitación por la materia de tuición y autorización de salida del país, no fue posible encontrar la inscripción de nacimiento de las niñas en la base de datos del Registro Civil”, se detalla en el informe.