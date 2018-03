Caso Barros: declara ex miembro de la Unión Sacerdotal

Eugenio de la Fuente, sacerdote diocesano y ex miembro de la extinta Unión Sacerdotal, grupo liderado por Fernando Karadima mientras era párroco de El Bosque, acudió hoy a prestar declaración ante Jordi Bertomeu, por el caso del obispo de Osorno, Juan Barros. “Pertenecí en un tiempo a la Unión Sacerdotal y he tratado de declarar en todas partes. Una vez que me di cuenta de todas las brutalidades que ahí pasaron, quise dar mi testimonio ayudando a las víctimas”, sostuvo tras la reunión que se extendió por cerca de una hora.

Fue enfático en señalar que “todo encubrimiento tiene que ser sancionado, porque se está cooperando a un abuso. Hay un tipo de abuso brutal, que es el de conciencia, que fue el que yo sufrí de Karadima”.

En tanto, José Manuel Rosas, de la Comunidad de Fieles Cristianos Católicos de Osorno, indicó que “hay gente en esta ciudad que está en comunión con la Iglesia y vive su fe (…). Tenemos bastante respeto sobre el testimonio de las víctimas, pero sabemos que no todos son víctimas”. Hoy, además, prestaron declaración el obispo emérito de Ancud, Juan Luis Ysern, y el diácono permanente de la diócesis de Osorno, Manuel Bustos.