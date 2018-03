¿Por qué causa polémica la designación de Jorge Ulloa como Intendente del Biobío?

Jorge Ulloa Aguillón es el nuevo Intendente de la Región del Biobío. La designación del todavía diputado militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y parlamentario de la zona por 28 años no ha estado exenta de polémica, ya que se le conoce por ser abierto simpatizante de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Docente de Historia y Magíster en Ciencias Políticas Jorge Ulloa (@jorge_ulloa) asumirá como Intendente de la Región de Biobío. Jorge conoce muy bien la zona, ha sido diputado por el ex Distrito 43 desde 1990 y hoy asume este compromiso con voluntad por un #GobiernoParaChile pic.twitter.com/s0uhJw6j5G — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) February 26, 2018

Carrera gremialista

Junto a personajes como Jaime Guzmán, Jovino Novoa, Pablo Longueira y muchos otros, estuvo presente en el nacimiento del gremialismo.

Durante el período de dictadura, Jorge Ulloa fue alcalde de Lebu, en 1988. Posteriormente, dejó el cargo para llegar al Congreso. Además, en su minuto se declaró “amigo cercano” del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras.

También, es recordado por el episodio que se vivió cuando Pinochet fue detenido en Londres, en donde Ulloa le regaló un oso de peluche.

Además, también se le recuerda por la polémica que se generó en el primer gobierno de Sebastián Piñera, en 2010. Se denunció que Ulloa mantenía una amplia red de familiares trabajando en el gobierno regional.

El político tiene un historial de frases ligadas al pinochetismo que causaron revuelo en su momento, las que van desde “los reos de Punta Peuco no son delincuentes” hasta calificar a Augusto Pinochet como “el personaje más importante del siglo XX”, lo que encendió las redes sociales.

Una falta de respeto para todas las victimas de la dictadura y para Chile el nombramiento de Jorge Ulloa como intendente de la región del Bío Bio una persona que hace apología al dictador y a los crímenes ocurridos durante la dictadura. — Felipe Parada (@FelipeParadaM) February 26, 2018

Las polémicas frases

La cercanía de Jorge Ulloa con el régimen militar es de conocimiento público, y no ha dudado en afirmarlo en las distintas plataformas de comunicación.

2013: Amigo de Manuel Contreras

Con motivo de los 40 años del Golpe Militar, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, declaró: “El único político que me ha venido a ver es Jorge Ulloa, que es mi amigo”.

Luego, en El Diario de Cooperativa, Ulloa marcó “una distancia” entre él y el general. Pero, en 2015, tras la muerte de Contreras, Ulloa solicitó que se le rindiesen honores militares.

2014: Mensajes en Twitter

El ahora intendente ha utilizado su cuenta de Twitter para publicar mensajes alusivos a Augusto Pinochet, tildándolo de “presidente”.

Las cosas claras: Pdte. Pinochet hizo lo necesario para proteger soberania y en su mandato no se perdio ni tierra ni agua chilena. O no? — Jorge Ulloa (@jorge_ulloa) August 17, 2014

La izquierda busca fotos con fidel gran "Demócrsta". Asilan en Chile a Hoenecker. Y eso hay que respetarlo, al Pdte. Pinochet no.Intoleranc — Jorge Ulloa (@jorge_ulloa) December 11, 2014

2014: “Augusto Pinochet es el personaje público más importante del siglo XX”

En una entrevista concedida a CNN Chile durante diciembre de ese año, Jorge Ulloa no dudó en afirmar que “el nombre de Augusto Pinochet, para los que lo quieren -o lo queremos- y para aquellos que no lo quieren, representa una parte importante de nuestra historia. Yo diría que es el personaje público más importante del siglo XX en Chile, querámoslo o no. A partir de aquello, puedo decir que fue el militar que más años estuvo en servicio activo en el mundo”.

2015: “Las personas que están recluidas ahí (Punta Peuco) no son delincuentes: es personal vinculado a la defensa”.

Según consignó el diario El Sur (costado inferior derecho), Jorge Ulloa afirmó que el cierre de Punta Peuco “sería una absoluta torpeza” debido a que “las personas que están recluidas ahí no son delincuentes: es personal vinculado a la defensa, al orden”.

2016: “Hay muertos en todos lados”

En el programa de Chilevisión “Modo Termómetro”, una acalorada discusión entre Jorge Ulloa y Hugo Gutiérrez (PC) respecto a los detenidos desaparecidos culminó con la opinión de Ulloa: “Hay muertos en todos lados (…) Los que son amigos tuyos son buenos y los otros son todos malos. Déjate de decir estupideces”.

2017: “Ése gran chileno”

Augusto Pinochet falleció en diciembre de 2006. El parlamentario no dudó en pedir una oración por “ese gran chileno que fue Augusto Pinochet Ugarte”.

Una sencilla pero emotiva oracion por ese gran Chileno que fué Augusto Pinochet Ugarte. — Jorge Ulloa (@jorge_ulloa) November 26, 2017

2017: “Hay muchos condenados en Punta Peuco por ‘presunciones'”

En otra entrevista para CNN Chile, Ulloa afirmó sobre los detenidos de Punta Peuco que “son personas privadas de libertad”.