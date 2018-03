Corte niega petición de la PUC para suspender Ley de Aborto mientras se tramita recurso de protección

El viernes pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago había declarado admisible el recuso presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) para declarar ilegal el reglamento del Ministerio de Salud en casos de aborto en tres causales. Y adicionalmente, había solicitado una orden de no innovar con el fin de que esta Ley de Aborto fuera suspendida mientras se resolvía la acogida o no del recurso.

Sin embargo, este lunes, el tribunal capitalino resolvió en contra de los intereses de la PUC. “Se deniega la orden de no innovar solicitada”, expresó la resolución de la Novena Sala.

De acuerdo a lo que informó La Tercera, en el recurso de protección presentado el jueves pasado, la PUC manifestó que el reglamento tiene normas ilegales y arbitrarias que limitan la igualdad ante la ley, la libertad de asociación, a manifestar sus creencias y derecho de propiedad.

Por ello, habían interpuesto una orden de no innovar para que su aplicación sea suspendida hasta que el tribunal de alzada capitalino decidiera si acoge o no el recurso.

Juan Esteban Montero, director jurídico de la PUC, dijo a La Tercera que “vamos a presentar un recurso de reposición, pero esto no nos obstaculiza en nada el recurso mismo. Simplemente nos rechazaron la orden de no innovar. Nosotros seguimos buscando lo mismo. El recurso no cambia (…) esta petición subsidiaria que habíamos presentado no fue acogida y vamos a presentar un recurso de reposición”.