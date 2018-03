Huracán II: Fiscal regional de Los Ríos dice que supuesto software utilizado por Carabineros “no existe”

Juan Agustín Meléndez señala que no hay antecedentes de la creación del software "Tubicación" por parte de Álex Smith, lo que condujo a la fiscalía a realizar diligencias erradas contra las personas que se mencionaban en los peritajes de Carabineros.

El fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, asegura que los imputados en la causa Álex Smith y el funcionario de Labocar Manuel Antonio Riquelme, crearon un software “inexistente”, lo que condujo a la fiscalía a realizar diligencias erradas contra las personas que se mencionaban en los peritajes de Carabineros.

La indagatoria por la quema de los 29 camiones continúa, pero ¿indagarán con Carabineros o con la PDI?

Esa causa estaba siendo llevada adelante por Carabineros, pero hace algunos días atrás el fiscal de San José de la Mariquina me informó que le había dado una orden de investigar a la PDI.

¿En ese sentido, todos los atentados los verán con la PDI?

No, porque nosotros no tenemos ninguna desconfianza en el proceder de Carabineros, con ellos tenemos una excelente relación, no tenemos ninguna duda en ese sentido. Cuando incautamos los computadores, que son dos notebook, ellos prestaron toda la colaboración. Fue una diligencia sumamente amigable.

¿Como fue el general director de carabineros, Bruno Villalobos, el que hizo entrega de los antecedentes que vinculaban a estas personas en atentados en Los Ríos, se le citará a declarar?

Esta investigación por la cual se formalizó hoy día es por un peritaje, vale decir que el fiscal de San Jose de la Mariquina durante el curso de esta investigación encargó peritajes, donde se dice que existía este software que nunca existió.

¿Cuál es la diferencia entre la causa donde se investiga “Antorcha” y la que se indaga en Los Ríos?

Las investigaciones de Carlos Palma es respecto de un software que se aplica respecto de los WhatsApp, el de ‘Tubicación’ es otro y lo que según señala su aparente creador tiene la capacidad de sacar información en un router.

¿El que se haya usado un perito que finalmente es cuestionado y formalizado, no pone en riesgo la institucionalidad?

Quiero aclarar algo. Entregar o brindar información errada puede suceder, todos son seres humanos y se pueden equivocar, el punto es no hacer algo y entregar información falsa. Es distinto equivocarse que entregar algo que no existe. ¿Se afectó la institucionalidad?, No, porque se encuentra salvaguardada precisamente por el accionar de la fiscalía, que al darse cuenta lo primero que hace, inmediatamente, denunciar de oficio y dar inicio a causas que se llevan a delante de forma transparente y objetiva.