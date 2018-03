Juez ordena a Brigada de Inteligencia de la PDI indagar adopciones irregulares

El caso de la asistente social Telma Uribe (96) y el registro de presuntas adopciones irregulares de niños chilenos a matrimonios extranjeros tendrá su proceso aparte de los casos que ya indaga el ministro en visita Mario Carroza.

Ayer se abrió un nuevo proceso que se enfocará en las carpetas, cartas y cuadernos que tenía Uribe, los que fueron incautados por la PDI. Estos antecedentes fueron analizados por una perito judicial que elaboró un informe en que daba cuenta de 579 niños dados en adopción entre 1950 y 2001. De esos, 525 los acogieron familias extranjeras, la mayoría de EE.UU., donde llegaron 432.

Sin embargo, el ministro Carroza sólo está autorizado a indagar el período entre 1973 y 1990, por lo que el universo de casos que serían investigados llegaría a 488.

Esta causa se separa de las otras querellas y denuncias que el magistrado llevaba adelante, como las que estaban ligadas al Centro Sueco.

Es por esto que ayer el magistrado en esta indagatoria ordenó a la Brigada de Inteligencia Policial de la PDI revisar y analizar los antecedentes incautados a la asistente social y el informe realizado por la perito judicial que dio cuenta de una serie de irregularidades en algunos procesos adoptivos, tales como pagos a captadoras, menores sin registros y declaraciones juradas en que suplantaban a la madre.

El modus operandi se basaba en que las “captadoras” iban a hospitales, maternidades o fundaciones para detectar a madres en situación vulnerable y solicitarles que entregaran a sus hijos. “En la gran mayoría de los casos revisados existe, efectivamente, aporte económico por diversos conceptos”, dice el peritaje, como sustitución de un mes de sueldo, compra de útiles personales, curación de heridas de cesáreas, cancelación de deudas de servicios básicos, compra de cama y el pago del 50% del valor de la clínica.

Es por esto que una detective estará a cargo de este análisis, en que deberá determinar si hay más antecedentes o si las personas mencionadas en el informe o las carpetas son ubicables. A partir de esto, el juez podría decretar otras diligencias, como solicitar información a las organizaciones extranjeras que participaron en estos procesos.

En los antecedentes que ahora están en manos de la Policía de Investigaciones hay un listado de estos organismos. Ahí se indica que un total de 206 niños están vinculados a la organización estadounidense The American Adoption Agency. Luego le sigue Evangelical Adoption and Family Service, con 22 casos; New York Study Service, con 11. En total se identificaron 15 instituciones internacionales.

Justicia

Sobre el caso que lleva adelante el magistrado, el ministro de Justicia, Jaime Campos, manifestó ayer que “no he hablado con el juez Carroza. Si él quiere hablar con el ministerio vamos a hablar sobre el particular (…). Si hay hechos constitutivos de delitos ojalá los tribunales los condenen. La respuesta nuestra es el proyecto de ley. Desde el punto de vista del gobierno, está pendiente en el Congreso el proyecto presentado que transforma completamente la ley de adopción en Chile. Esa es la manera en que el ministerio puede responder, a través de políticas públicas”.