Mineduc estima que 340 mil estudiantes serán beneficiados con gratuidad

Esta mañana la ministra de Educación, Adriana Delpiano se reunió con los tres generaciones de estudiantes que han sino beneficiados por la gratuidad en 2016, 2017 y 2018.

En la instancia, la secretaria de Estado explicó que estudiantes compartieron su experiencia en el sistema de educación superior y se manifestaron agradecidos por la política de estado.

“Lo que todos ellos han destacado es que seguramente si no hubiera sido por la política de gratuidad muchos de ellos no solo hubieran tenido que quedarse endeudados, como muchos estudiantes antes, sino que algunos no podrían haber podido postular”, detalló Delpiano.

En esa línea, Delpiano destacó la importancia de ésta.”Estamos muy contentos por este cambio de mirada de la educación no como un bien de consumo, sino como un bien social, como un derecho pero también como una responsabilidad en la sociedad”.

Por otro lado, la jefe de la cartera, comentó que en abril – una vez terminado el proceso de matrícula – se podrá saber la cifra exacta de alumnos beneficiados, pero estiman que serían cerca de 340 mil estudiantes con carreras costo 0, desde la implementación de la gratuidad.

De acuerdo a las cifras de la cartera 97.473 estudiantes resultaron por primera vez beneficiados; y de este total el 54,1% se matriculó en Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) y el 45,8% asiste a universidades.

Además de estos 51.126 son mujeres y 46.347 hombres.

Ayer el Mineduc publicó los resultados de las postulaciones y además abrió el segundo proceso de solicitud de becas y gratuidad. Resultaron que estarán disponibles a fines de abril.