Obispo Scicluna tendrá al menos 20 reuniones por denuncias contra Barros

Durante la mañana de hoy arribó al Aeropuerto de Santiago el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, quien fuera designado el 30 de enero por el Papa Francisco como enviado especial para recopilar antecedentes de las acusaciones que pesan contra el obispo Juan Barros, a cargo de la Diócesis de Osorno, como presunto encubridor de los abusos cometidos por Fernando Karadima.

El trabajo de Scicluna, quien es especialista en indagar sobre abusos cometidos por sacerdotes, comenzó oficialmente el sábado, cuando por casi cuatro horas se reunió con Juan Carlos Cruz, en la parroquia Holy Name of Jesus, en Nueva York. “ Me sentí escuchado, me sentí muy bien”, indicó Cruz tras ese encuentro.

Durante su estadía en Chile se espera que Scicluna mantenga al menos 20 encuentros con diferentes personas y grupos que lo han contactado para dar antecedentes sobre el caso que afecta a Barros, así indicaron a La Tercera fuentes ligadas al proceso. El arzobispo de Malta quiere desarrollar un trabajo bajo reserva, para así también brindar confidencialidad a las personas que quieran reunirse con él.

Según indicaron las mismas fuentes, Scicluna no tendría pensado extender su periodo de trabajo en Chile, que comienza oficialmente este martes y que está programado hasta el viernes 23. Además, explicaron que todas sus reuniones se realizarán en Santiago, siendo la Nunciatura Apostólica, ubicada en Providencia, su lugar de operaciones, aunque no se descarta que pueda ocupar otra dependencia.

El experto en indagar casos de abusos salió por un sector VIP del Aeropuerto de Santiago, acompañado del sacerdote español Jordi Bertomeu, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Una vezque llegó a la Nunciatura, mantuvo reuniones protocolares con el nuncio Ivo Scapolo y con el vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro.

La Conferencia Episcopal, mediante un comunicado, indicó que “con el fin de facilitar la realización de los encuentros (se ha) ha pedido expresamente a quienes han solicitado ser escuchados hacerle llegar previamente un relato por escrito que detalle los elementos que tienen interés en exponer durante la entrevista personal. Los documentos serán entregados, en el respeto de su carácter reservado, a S.E. Mons. Scicluna”.

Primeros encuentros

Aunque la agenda de reuniones que tendrá el experto maltés es reservada, ya han trascendido algunos detalles y nombres de personas que se reunirán con él. Para este martes está programado, a las 16.00 h, que José Andrés Murillo y James Hamilton, también víctimas del ex párroco de El Bosque, se reúnan con Scicluna.

Según contó Juan Pablo Hermosilla, abogado de Cruz, Hamilton y Murillo, lo que esperan para este martes “es ser escuchados. Aunque suene raro, el solo hecho de ser escuchados para las víctimas siempre les ayuda”.

Agregó que “esperamos que esto suponga una recolección amplia de información, que entreviste a numerosos testigos para que salga un informe lo más completo posible al Vaticano” sobre los presuntos encubrimientos de Barros.

Hermosilla comentó, además, que enviaron a Scicluna, de forma previa, “alguna documentación que se ha provisto por correo electrónico y esperamos entregarle más documentación todavía”. Entre la información entregada están los registros de los casos judiciales que se llevaron contra Karadima.

“Hay que recordar que aquí, contra lo que dijo el Papa en su momento, no se trata sólo de testimonios, a estas alturas ha habido dos investigaciones por parte del Estado chileno y hay pruebas que están a la vista y con numerosos testigos. Situaciones que están reconocidas por los implicados”, añadió.

El vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, señaló que “monseñor Scicluna llegó a tempranas horas a Santiago y luego de descansar ha dedicado el día para preparar la agenda que comenzará el martes y terminará el viernes para encontrarse con un grupo importante de personas que en distintos momentos irán asistiendo a la Nunciatura donde él las recibirá para escuchar los elementos que quieran aportar sobre la situación de Barros”.

Otro de los grupos que se entrevistarán con el obispo de Malta serán los Laicos de Osorno, quienes le entregarán antecedentes el miércoles a Scicluna y cuyo encuentro se realizará en la Casa de Obras Misionales Pontificias, a un costado de la Nunciatura. Este martes al medio día se tiene presupuestada la realización de una conferencia de prensa, en la cual participará Scicluna.