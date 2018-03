Operación Huracán: Fiscalía pide sobreseer denuncia de hackeo de Álex Smith porque afirma que los hechos “son inexistentes”

Lo aseguró a quien quisiera oírlo, y en horario prime. El lunes 12 de febrero, Álex Smith, el hombre detrás de “Antorcha” -el supuesto programa que interceptó comunicaciones en la “Operación Huracán”-, señalaba en Canal 13 que la demostración que intentaba hacer de dicha plataforma no estaba funcionando de la mejor forma, porque habría sido víctima de un “hackeo” mientras reconstruía su creación a pedido del FBI.

Y no sólo lo dijo en televisión. Ese mismo día, Smith puso una denuncia en la 33° Comisaría de Ñuñoa, asgurando que la última IP que había ingresado a la página donde alojaba “Antorcha” correspondía a una correspondiente al sitio “pdi.cl”, y alojada nada menos que en el cuartel central de la Policía de Investigaciones en Santiago.

Algo que generó, por su gravedad, una investigación de parte de la Fiscalía Centro Norte, que luego pasó a manos del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

Sin embargo, este último pidió esta semana el sobreseimiento de la causa. ¿El motivo? Tan simple como dramático: según asegura, “los hechos que fueron explicitados en la denuncia NO EXISTIERON” (sic).

La sigla que no era

En su pedido de sobreseimiento, el fiscal asegura que la IP que denuncia Smith no corresponde a la PDI, “sino que es la abreviación de ‘Página de Inicio’, sitio web que ninguna relación tiene con la Policía señalada”.

Ahí viene uno de los primeros giros dramáticos de la denuncia: en efecto, “pdi.cl” no es la página web de la Policía de Investigaciones, sino que sus dueños usaron las siglas justamente porque significan “Página de Inicio”, y es un sitio donde se puede visualizar el estado del tiempo, la restricción vehicular y los indicadores económicos, entre varios tipos de datos.

Más aún, como parte de la investigación, la fiscalía tomó declaración el 19 de febrero a Ignacio Aguirre, gerente comercial de Eol Research, dueña de “pdi.cl”. Y él asegura que nunca ingresaron al sitio web de Smith y que “sólo tuvieron conocimiento de su existencia producto de esta investigación”.

Pero además, la fiscalía indagó si era posible un hackeo desde otro lugar. Y en ese camino, encontró declaraciones más comprometedoras.

Las dudas sobre Smith

De acuerdo a la declaración prestada el 20 de febrero por el diseñador gráfico Cristián Moreira, que trabaja para la Dirección de Tecnologías para la Información y las Comunicaciones de Carabineros de Chile (TIC), el 8 de febrero -es decir, apenas unos días antes de que se exhibiera el reportaje en Canal 13 a cargo de Emilio Sutherland- la directora subrogante de su unidad lo llamó a una reunión.

En la cita, estaban presentes “Álex Smith, el capitán Osses y el programador Álex Zambrano, entre otras personas”, y, siempre según la versión de Moreira, en el encuentro le pidieron una tarea muy particular.

“El entonces capitán Osses le solicita que diseñe de manera urgente unas imágenes para la aplicación ‘Antorcha’, que no le dieron mayores detalles y que sólo le solicitaron que apareciera una Antorcha además del logo de la Dipolcar; que el Capitán le indicó que debía realizar los diseños para dos páginas web, uno de inicio y otra para el interior, y que todo era secreto, que no debía comentarlo con nadie, y que incluso hicieron que saliera su compañero de oficina para que no tomara conocimiento de la labor que le había sido encomendada”, señala textual el relato contenido en la petición de sobreseimiento de la causa.

Unos días antes el 16 de febrero, el propio Álex Zambrano había prestado declaración, contando una versión bastante parecida: “Señala que entre el 8 y el 9 de febrero de año en curso, recibió una llamada desde Dipolcar Temuco, preguntándole si tenía conocimiento de páginas web, y que ante su respuesta positiva, le señalaron que necesitaban implementar una plataforma; que el día 9 de febrero recibió una llamada del comandante de Carabineros, señor Villarroel, indicándole que confeccionara una página web, que había que hacer un login y password, y que al ingresar a la siguiente página debían solicitarse 3 o 4 campos, con nombre, número de celular, IMEI, un correo electrónico, y que después de eso se enviaba a una base de datos que está en MYSQL, fuera del servidor de Carabineros; que el diseño de la página web venía hecho, que era el símbolo de una antorcha además de un celular con un fondo verde, y que lo recibió de Cristian Moreira, otro funcionario de Carabineros”, dice el texto.

Zambrano continúa señalando que “la persona que le entregó los requerimientos de programación fue Álex Smith, y que lo acompañaba el capitán Leonardo Osses; que el servidor externo se encontraba almacenado en hosting.cl y que el dominio era uichile.cl”. Y agrega que “le parece raro que Alex Smith denuncie un hackeo a la página www.uichile.cl, en circunstancias que fue desarrollada por él, y que además nadie sabía de la página”.

¿Existió “Antorcha”

Pero la siguiente declaración es la que genera más dudas. El documento de la Fiscalía dice que el 14 de febrero, Hosting Chile informó que el sitio web www.uichile.cl -donde supuestamente se alojaría “Antorcha”- “fue comprado el día 01 de febrero del 2018 por Álex Campos Garrido, funcionario de Dipolcar Temuco”. Es decir, un par de semanas después de que se conociera la denuncia de que las comunicaciones supuestamente obtenidas desde los celulares de los comuneros mapuches podrían no corresponder.

Y el párrafo que viene a continuación es demoledor: “De lo anteriormente señalado se concluye entonces, que el sitio web www.uichile.cl, supuestamente hackeado según la denuncia de señor Smith, que es el que alojaría el supuesto programa ‘Antorcha’, no existía con anterioridad al 08 de febrero de 2018; que los derechos sobre el servidor donde fue alojada la página sólo fueron adquiridos con fecha 01 de febrero de 2018; que el diseño y la programación de lo que aparentemente podría ser el programa Antorcha fueron creados por dos funcionarios de Carabineros en ejercicio, distintos del señor Smith; que la página www.uichile.cl, después del 8 de febrero sólo era conocida por su creador (Álex Zambrano) y por los funcionarios que tuvieron que ver con su creación”, plantea.

Incluso, el mismo 14 de febrero Hosting Chile indicó que la IP denunciada por Smith en cuanto a hackeo “no registra ningún acceso a la página www.uichile.cl”.

“Queda claro que la aplicación o software del programa Antorcha 2.4 que el denunciante señor Smith dice haber estado confeccionado el dia 11 de febrero de 2018 no era tal”, dice el texto, antes de cerrar su pedido de esta manera: “Las afirmaciones que hace el denunciante en cuanto a que la página www.uichile.cl había sido hackeada, que esto había sido realizado por la Policía de Investigaciones de Chile, que la IP hackeadora es la 201.238.231.90, y que dicha IP tiene domicilio en Avenida General Mackenna N° 1370, comuna de Santiago, perteneciente al domicilio de la Policía de Investigaciones de Chile, son todas afirmaciones falsas, por lo que los hechos denunciados son inexistentes”.