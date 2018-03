Sebastián Piñera confirma que su gobierno avanzará en Ley de identidad de género, pero no en menores de edad

En entrevista en el programa “Las Caras de la Moneda” de Canal 13, el futuro Presidente, Sebastián Piñera, ratificó que su gobierno continuará con el trámite de la Ley de identidad de género, pero con la salvedad que no va a incluir a los menores de edad.

“Somos partidarios en avanzar en Ley de identidad de género, para que personas como Daniela (Vega), que tienen disforia de género, lo natural es que puedan cambiar, no solo de forma registral, sino que sean aceptados por la sociedad. La discusión no está si en avanzar o no, sino en qué momento. Yo creo que un niño de 4 años, que tiene síntoma de disforia de género, no debiéramos cambiarle su género o su sexo porque puede ser prematuro, y mucho menos contra la voluntad de sus padres”, señaló.

El próximo mandatario aludió de esta forma al proyecto presentado por el gobierno de Michelle Bachelet que actualmente se encuentra en Comisión Mixta en el Congreso, donde busca volver a incorporar la posibilidad de que menores de edad puedan acceder al cambio.