Transantiago: gobierno alerta sobre 1.225 buses que cumplen 12 años

Puertas que abran y cierren correctamente en los buses, asientos en buen estado y manillas para que los pasajeros se afirmen son algunas exigencias de seguridad mínimas que no cumplen parte de las empresas del Transantiago, según las mediciones del Ministerio de Transportes. Una de las razones que explican la mala calidad de algunas máquinas es su antigüedad, pues parte de ellas cumplirá 12 años, lo que haría necesario renovarlas durante este año.

De acuerdo al último registro de la cartera sobre las flotas (emitido el 5 de marzo pasado), un total de 1.225 buses comenzaron a operar entre 2005 y 2006, es decir, el 18,3% del parque de 6.676 de las actuales unidades. El análisis indica que las empresas Alsacia y Express poseen 490 buses, correspondientes a ambas firmas, que están en circulación desde 2005. También Subus tiene 555 buses de este tipo y STP, 50. En tanto, Metbus, Vule y Redbus no tienen buses tan antiguos.

“Hoy hay una parte de la flota que requiere una renovación urgente por los problemas de nivel de servicio que se les entrega a los pasajeros”, dice Guillermo Muñoz, director del Directorio del Transporte Público Metropolitano (DTPM). Añade que además de la edad de las unidades, existe una mala mantención técnica, lo que lleva a que la situación sea aún más crítica. “Esto redunda en permanentes panas, las que, además, son atendidas tardíamente”, añade.

Los expertos dudan que la totalidad de la flota salga este año. Franco Basso, investigador del Observatorio de Movilidad Urbana de la UDP, sostiene que debido a que no se concretará la licitación del sistema esta semana (la justicia la paralizó), “muy posiblemente las empresas pidan al ministerio que se renueven los contratos y solicitarán no tener que comprar nuevo material, pues implica una alta inversión que no están dispuestos a hacer”.

Basso añade que al no efectuarse la licitación que exigía nuevas reglas al sector como tener nuevos buses, “no habrá tecnología de punta como máquinas que operen con electricidad, que tengan accesibilidad para personas mayores o asientos cómodos. Es grave”.

El último balance realizado por el DTPM muestra que el “Índice de Calidad Vehicular” muestra que entre enero de 2017 y el mismo mes de 2018, todas las calificaciones han bajado en el tiempo y no se llega al piso establecido de 85% por parte de la autoridad. De acuerdo a los registros, entre los mayores incumplimientos están aspectos relacionados con la seguridad: no se cumple con la apertura de puertas, con el modo de bloqueo, buen estado de los vidrios, luminarias y espejos. El mal estado del material rodante ha llevado, incluso, a que usuarios caigan por las ventanas, debido a que estas están mal instaladas.

Licitación

Guillermo Muñoz lamentó la probabilidad de que no se concrete la licitación. Ello depende del próximo gobierno, el que aún no ha entregado una postura oficial sobre el tema, pese a que los contratos de la mitad de las empresas caducan este año.

Muñoz, recuerda que la adjudicación de las unidades de negocios nuevas llegarían, al menos, a 1.500 máquinas “cero kilómetro”, lo que implicaba también incorporar un factor de alto estándar. En este sentido, plantea que la deficiente calidad de parte de la flota por parte de alguna firmas “lleva a que la nota que le ponen los usuarios al sistema no sea óptima, pues alcanza un 4,5” (en una escala de 1 a 7).