Valparaíso proyecta instalar laboratorio municipal este año

La disminución de listas de espera en atención primaria y el ahorro de un 45% en el gasto de la Corporación Municipal son algunos de los objetivos de un proyecto del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp: la creación de un laboratorio clínico comunitario, similar a las farmacias comunales.

La iniciativa contempla exámenes de hematología, bioquímica, orina, deposiciones, inmunología y microbiología a un costo cero para los usuarios Fonasa de los Cesfam y hasta un 60% menos para la población no inscrita que quiera acceder de manera directa al laboratorio. Según datos del municipio, en el caso de exámenes de especialidad, el precio sería hasta tres veces menor que el valor comercial.

“Queremos que este laboratorio clínico comunitario se instale en el edificio de la Escuela Japón, que busca ser recuperada por la comunidad local. Nos gustaría que un proyecto de estas características simbolice todo el esfuerzo que los vecinos de Playa Ancha han puesto para recuperar este espacio. Esperamos a principios del segundo semestre poder inaugurar nuestro laboratorio clínico para que esté a disposición de la comunidad”, expresó el alcalde porteño, Jorge Sharp.

El año pasado el municipio envió la solicitud al seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso, sobre el cambio de comodato de la ex Escuela Japón, en el sector de Playa Ancha, que espera ser reutilizado.

Mensualmente son 50 mil las pruebas médicas que realizan los 12 Cesfam de Valparaíso, para una población inscrita de 217 mil personas, que representan el 73% del total de la comuna, según el último Censo.

Alejandro Escobar, director del Área de Salud de Valparaíso, explicó que la iniciativa “contempla su primera fase de licitación pública el 15 de marzo y su puesta en marcha para el mes de julio de este año. Se trata de una inversión directa de $ 50 millones para la corporación y una concesión por un monto de $ 500 millones, cuya inversión inicial recaerá en quien se adjudique la propuesta”

El experto económico de salud, Guillermo Paraje, advierte que “lo que hay que pensar es si finalmente estas instancias se financian solas o no. En caso contrario, no pareciera razonable que la municipalidad, con el dinero que recibe para salud en atención primaria, financien este tipo de iniciativas. De todas maneras, no deja de ser interesante”.

Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública, aseguró que la idea de bajar costos es acertada, pero advirtió que “la gestión de un laboratorio es altamente especializada, por lo tanto, se requiere mucha experiencia. Con el volumen de exámenes que reúne el municipio sería mucho más eficiente y seguro hacer una buena licitación, externalizando una actividad que siendo importante no está en el mismo nivel de prioridad de los consultorios y centros de salud familiar”.

Desde el municipio, Marco Fernández, subdirector de Innovación Área Salud, sostuvo que “esta iniciativa incidirá directamente en la disminución del gasto en salud de muchas personas, y que calculamos en más de un 60% promedio. También en la generación de excedentes que permitirán asumir responsablemente la deuda pública de la corporación en materia de salud y la realización de mejoras en pro de la calidad de los servicios de Valparaíso”.