El trato a las universidades

SEÑOR DIRECTOR

Me refiero a la interesante carta publicada el sábado 24 de febrero por el ex rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez. En ella, se refiere al “nuevo trato” entre el Estado y sus universidades como parte del programa del actual gobierno. Desde la UC y por parte del conjunto de las universidades del G9, -universidades públicas no estatales pertenecientes al Consejo de Rectores-, siempre hemos apoyado que el Estado potencie y fortalezca a sus universidades, ya que esto favorece el desarrollo de la nación. Lo que sí hemos insistido, es que este apoyo no puede ser a expensas, o en desmedro del conjunto de universidades de función pública, que en la historia del país han aportado al desarrollo e integración de la nación a lo largo de su territorio.

Es responsabilidad de los dos ministros de educación de este gobierno no haber entendido a cabalidad el sistema público de educación superior de nuestro país. Éste no se define por su propiedad, sino por su aporte a los bienes públicos de la nación. Hoy, está al interior del Cruch, -lo que se puede modificar al ingresar nuevas universidades de carácter público que participen de este Consejo-, lo que será materia de análisis legislativo.

Los recursos que se habían aprobado en el gobierno anterior, -un aumento en los aportes basales en un 5% real durante diez años-, permitían incrementar los recursos de las instituciones para entregarle al país investigación y nuevo conocimiento. En vez de cumplir ese compromiso, el actual gobierno modificó las bases de los aportes a las universidades privilegiando a las universidades estatales y postergando el desarrollo del sistema tradicional y público por el solo hecho de no ser propiedad estatal. Triste legado para la Educación Superior pública del país.

Ignacio Sánchez

Rector Pontificia Universidad Católica de Chile