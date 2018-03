De Aguirre: “Estoy muy optimista sobre el futuro de TVN”

Tras reunirse el jueves con la futura ministra de la Segegob, Cecilia Pérez, el actual director ejecutivo de Televisión Nacional, Jaime de Aguirre, se mostró optimista sobre lo que se avecina para el canal estatal.

“Estoy muy optimista sobre el futuro de TVN”, dijo De Aguirre a La Tercera.

En medio de la severa crisis que atraviesa la señal estatal, el profesional le pidió a la futura portavoz de La Moneda una reunión para conocer cuál era el plan de la próxima administración para la estación. Esto, luego de que el 13 de enero renunciaran a sus cargos tres de los seis miembros del directorio – María José Gómez, Lucas Palacios y Jorge Atton- quienes acusaron ausencia de un plan estratégico para enfrentar el crítico momento del canal.

“Mi reunión con la futura ministra responde a la natural relación informativa de una persona que va a asumir como ministra entre cuyas responsabilidades están los medios de comunicación, y en este caso un medio de comunicación estatal. Por lo tanto, fue una reunión relativamente informal e informativa”, explicó De Aguirre.

Sin embargo, desde el piñerismo han manejado con extremo sigilo el plan del próximo mandatario para TVN.

Será Piñera quien, a pocos días del cambio de mando, tendrá que presentar al Congreso nuevos nombres para suplir las vacantes del directorio y, asimismo, designar a un nuevo presidente, cargo que hoy ostenta Ricardo Solari.

En el entorno del ex presidente, en todo caso, aseguran que será en marzo y no antes cuando el gobierno revise la situación de la estación estatal. Lo que también es incierto es la continuidad del propio De Aguirre. El nuevo directorio tendrá que zanjar su futuro. De mantenerse en el cargo, no sería la primera vez que De Aguirre y Piñera se relacionen. Ambos coincidieron en Chilevisión cuando el ahora presidente electo era dueño de la estación y De Aguirre se desempeñaba como director ejecutivo. Fue en ese periodo que De Aguirre emitió boletas a SQM, a través de su empresa -La Música Ltda.-, caso por el que fue citado a declarar.

En tanto, el próximo jueves 1 de marzo el Tribunal Constitucional revisará el proyecto que capitaliza TVN con una inyección de 42 millones de dólares, y otros 18 millones para la señal cultural.