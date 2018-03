Bachelet pide que se incorpore a menores de edad en ley de identidad de género

Este miércoles la Presidenta Michelle Bachelet se refirió al proyecto de Identidad de Género que está siendo analizado en Comisión Mixta, luego que el gobierno pusiera suma urgencia a la iniciativa que se tramita hace más de cinco años en el Congreso.

En una actividad organizada por el Colegio Médico por el Día de la Mujer, la Mandataria dijo que espera que en esta instancia “se vuelvan a introducir algunas cosas que se perdieron en la discusión parlamentaria”.

Esto último porque la ley – tal y como está ahora – no incorpora a los menores de edad, lo que fue respaldado en su momento por la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

La Mandataria también envió un mensaje a los médicos presentes en el evento. “Yo quería recordar, porque me he juntado con los padres de los niños trans y ellos se han quejado de la actitud de los colegas, de una actitud de estar poco preparados, una actitud no adecuada”, sostuvo Bachelet.

Y agregó: “Yo creo que tenemos que prepararnos, porque son temas que hoy estamos asumiendo como país y, sin duda, no sólo me sumo, sino que ayer (martes) le pusimos discusión inmediata al proyecto de identidad de género, que va a pasar a comisión mixta”.