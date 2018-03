Camila Flores, diputada electa de RN: “Acá la vida de la víctima no vale menos que la vida de un delincuente”

La diputada electa de RN, Camila Flores, se ha hecho rápidamente conocida por ser parte de los parlamentarios que, con fuerza, han defendido la propuesta de reimplementar la pena de muerte en Chile.

¿Qué opina de que 166 condenados a cadena perpetua hoy estén en libertad condicional?

Eso desgraciadamente es porque nuestra ley lo permite, porque nuestra legislación así lo contempla. ¿Cuándo vamos a revisar con firmeza nuestro sistema judicial y procesal penal? En esos casos de crímenes alevosos nuestra justicia no está a la altura.

¿Por qué apoya el restituir la pena de muerte en Chile?

Es porque en Chile hay una sensación de impunidad tremenda. La gente no se siente segura. Estoy de acuerdo con poder sentenciar a la pena de muerte en el caso de delitos que han sido condenados a presidio perpetuo. Cuando estas personas no tienen humanidad y no tratan a sus víctimas como seres humanos, ¿por qué nosotros como sociedad tenemos que tratarlos como iguales y mantenerlos con nuestros impuestos en las cárceles?

¿Cree que la pena de muerte tendría eficacia disuasiva en los potenciales delincuentes?

Soy una convencida de que sí. Tan sólo con el hecho de que en nuestro ordenamiento jurídico institucional exista la pena de muerte, créame que los delincuentes van a pensarlo más de una vez si es que van a cometer un delito, porque van a saber que si están violando o matando a una persona, lo van a pagar con su propia vida. Porque acá la vida de la víctima no vale menos que la vida de un delincuente.

¿Y es posible volver a implementar la pena de muerte en nuestro país?

Sí. Es una ignorancia decir que no se puede. Si nosotros dejamos de ser parte del tratado de San José de Costa Rica, inmediatamente deja de ser Ley de la República. Por lo tanto, podríamos perfectamente debatir y discutir la reposición de la pena de muerte.

¿No considera que sería un retroceso, como muchos dicen?

Si para ellos retroceder es aplicar justicia, preocuparnos de los derechos humanos de las víctimas y la defensa de nuestros niños, a mí me parece todo lo contrario. Nos estamos quedando estáticos en un sistema judicial que no está dando el ancho. Tenemos que ponernos acordes a los tiempos y eso es lo que algunos no quieren hacer.

¿Está de acuerdo con que se haga un plebiscito para que la ciudadanía tome esa decisión?

Una de las opciones podría ser un plebiscito y también derechamente podría ser que la ciudadanía organizada pueda solicitarlo directamente al Presidente de la República, que es lo que yo pretendo hacer. Los delincuentes hoy no tienen respeto por la ley, ni por la vida humana, no tienen respeto por las policías ni por nada. Nosotros tenemos el deber, cómo Estado de Chile, de amparar a las víctimas.