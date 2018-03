Canciller citará a embajador de Cuba luego que no dejaran entrar a la isla a diputado Bellolio

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, anunció este jueves que citará al embajador de Cuba en Chile a la Cancillería, luego de que su país no permitiera el ingreso a la isla al diputado Jaime Bellolio (UDI).

“Vamos a llamar al embajador de Cuba en Chile a la Cancillería y vamos a presentar una nota expresando nuestro malestar sobre este caso”, dijo el secretario de Estado en medio de las actividades previas a la firma del acuerdo TPP-11, el mayor pacto comercial en 25 años.

El canciller no se quiso referir más en la materia, sin embargo, aclaró que este caso “nos inquieta”.

“Agradezco al gobierno y al Canciller por sus palabras, su actitud y sus acciones. Me parecen correstas”, dijo el diputado a Tele13Radio.

Y es que el parlamentario UDI se dirigía a la isla caribeña para participar de la ceremonia de premiación Oswaldo Payá. Pero al llegar a Miami para hacer el embarque a La Habana, las autoridades le impidieron el ingreso debido a órdenes de las autoridades cubanas.

“Dictadura Cubana no me permite el ingreso al país. Dieron orden de no embarcarme desde Miami. Esto, en razón de mi participación en entrega de premio Oswaldo Payá, invitado por @RosaMariaPaya en defensa de los ddhh que son sistemáticamente violados en la isla”, denunció Bellolio en su cuenta de Twitter.

El diputado fue invitado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. En la ceremonia se van a reconocer a 37 ex mandatarios que reúne la Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA), en la que la mención de honor será otorgada el ex alcalde de caracas, el opositor Antonio Ledezma.