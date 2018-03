José Miguel Insulza (PS), senador socialista electo por Arica: “Sería una mala señal un acuerdo entre la derecha y la DC en la Cámara Baja”

El ex ministro y hoy senador electo por Arica, José Miguel Insulza, plantea la posibilidad de que se llegue a un acuerdo “consensual” de todos los partidos para la mesa de la Cámara de Diputados. Apela también a una oposición dialogante y cuestiona que el gobierno de Bachelet “pasara por encima” de las colectividades de la Nueva Mayoría.

Fue el único candidato de la Nueva Mayoría apoyado por todos los partidos del bloque. Ahora, como senador electo por Arica, José Miguel Insulza (PS) llama a generar una oposición “dialogante” que instale “problemas” ciudadanos en la agenda.

Cuando Piñera asumió en 2010, en el horizonte estaba la opción de volver al gobierno con Bachelet, lo que cohesionó el proyecto de la Nueva Mayoría. Ahora es distinto. ¿Cómo se articulará la oposición?

Tomando la introducción que usted hace, efectivamente la posibilidad de elegir nuevamente a la Presidenta Bachelet le proporcionó a la Nueva Mayoría la posibilidad de enmendar rumbos y mejorar sustantivamente su trabajo, y el desarrollo de un plan estratégico que superara el plan de la Concertación. Eso no ocurrió. Hoy día hay una situación relativamente más complicada porque al final (hubo) una oportunidad que fue perdida.

Piñera asumirá el 11 de marzo y la futura oposición está muy disgregada.

Quedó un poquito disgregada la oposición, pero en la medida que cada tema se tome con seriedad, desde las mesas del Congreso hasta las respuestas que van a tener a distintas propuestas del gobierno y la actitud con la ciudadanía, los partidos podrán acercarse. Una cosa es que no estemos en una coalición y otra cosa es que cada uno haga oposición por su cuenta, de lo cual yo no soy partidario.

¿Usted no es de los que creen que no es necesario tener una coalición cuando se es oposición?

Una coalición estratégica ciertamente no va a haber, pero por lo menos acuerdos que permitan ir creando un clima en el cual esa coalición estratégica se pueda volverse a crear.

¿Qué tipo de oposición serán?

Oposición seria y dialogante. Trataremos de levantar el nivel del debate político, de ajustar nuestra agenda a los temas que tienen que ver con los problemas de la gente. ¿Y qué le preocupa a la mayoría de los ciudadanos chilenos?: su empleo, su salud, su educación, su seguridad pública, sus pensiones. Pongamos esas cosas por delante para discutirlas.

Para algunos el Senado será el bastión de la oposición, considerando que tienen mayoría. ¿Qué rol cumplirá el Senado?

Creo que el Senado debe tener un rol importante y ser de alguna manera el lugar donde se discutan los grandes temas nacionales. Pero no creo que vaya a ser un bastión en el sentido de que se transforme en una fortaleza de oposición cerrada. Creo en un Senado relevante y dialogante.

En la Cámara la oposición alcanza la mayoría solo si se une la Nueva Mayoría, incluyendo a la DC, con el Frente Amplio. ¿Qué tan compleja será esa fragmentación?

Se tiene que llegar a un acuerdo con un número suficiente de fuerzas, sea hacia el centro o hacia la izquierda, si es que llamamos al Frente Amplio de izquierda. A mí me incomoda un poco llamar al Frente Amplio de izquierda.

¿Y por qué le incomoda llamarlo de izquierda?

Porque creo que es un conglomerado de muchas fuerzas en que están desde los liberales de Mirosevic hasta el Partido Pirata y los grupos más de izquierda. Y como se ha demostrado en los últimos días, va a ser difícil ponerse de acuerdo entre ellos. Pero hay que buscar hacia allá, hay que formar una mesa del Congreso, por último si tienen que forman una mesa de la Cámara que sea consensual.

¿En que sentido consensual, un acuerdo de todos los partidos?

En los tiempos en que éramos Concertación hubo periodos en que distintas ramas del Congreso fueron presididas un tiempo por la derecha y otro tiempo por la centroizquierda. No olvido una mañana en la instalación de un gobierno, en que finalmente se tuvo que acordar que asumiera la presidencia del Senado Gabriel Valdés con el acuerdo de que iba a asumir Sergio Díaz dos años después. En el Senado tenemos posibilidades de un gran acuerdo, tenemos mayoría. Respecto de lo otro (la Cámara) espero que en marzo no estemos sin empezar la sesión del Congreso Pleno para esperar a que se pongan de acuerdo.

En el Senado, a diferencia de la Cámara, se van a organizar repartiendo la mesa DC, PS, PPD. ¿Qué le parecería que a nivel de diputados la DC alcanzara finalmente un acuerdo con la derecha?

Creo que si se llega a aceptar el cruce de un sector a otro para formar mayoría quisiera que estuvieran todos, serían muy perjudicial, una mala señal, que se llegara a un acuerdo solamente entre la derecha y la Democracia Cristiana.

Piñera ha considerado a los partidos en su instalación. Bachelet tuvo un trato indirecto con las colectividades. ¿Cuánto pesó eso en que fracasara la Nueva Mayoría?

Creo que tuvo mucho que ver con eso, efectivamente, creo que eso fue un error. Probablemente la gente estaba descontenta con los partidos y probablemente era más popular el tratar de pasar por encima de los partidos, como se hizo.

¿Usted cree que el gobierno pasó por encima de los partidos?

En esta democracia todavía los que hacen el día a día de la política son los partidos, dejarlos de lado es un grave error.

¿Se pasó por arriba de ellos durante el gobierno?

No solamente durante el gobierno, incluso en todo momento. En la campaña (presidencial) los partidos no estuvieron involucrados tan fuertemente. Mi crítica, muy fraternal por cierto, pero crítica al fin, es que en el discurso de despedida de Alejandro Guillier no aludió a los partidos, en cambio Piñera les agradeció.