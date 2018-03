Larraín lamenta alza del déficit 2017 y anticipa ajuste fiscal este año

A sólo minutos de haber jurado en el Congreso Nacional como ministro de Hacienda, Felipe Larraín detalló la que será una de sus principales ocupaciones al mando de las finanzas públicas: enfrentar el escenario de estrechez fiscal. “Tenemos una situación fiscal difícil”, admitió el nuevo inquilino de Teatinos 120.

Subrayando que este escenario se explica por el menor crecimiento de la economía, la mayor expansión del gasto público en 2014 y 2015 y la caída del precio del cobre, Larraín aseguró que su cartera trabaja desde ya en un ajuste del gasto proyectado para este año. “El déficit alto se tradujo en aumentos de la deuda pública que hoy supera los US$ 60.000 millones. Ya en el primer gobierno del Presidente Piñera hicimos dos ejercicios de esfuerzo y austeridad fiscal y, sin duda, estamos trabajando en eso. No tiene que ser necesariamente en 90 días, pero es algo que nos parece importante”, indicó.

Durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, con el propio Larraín en Hacienda, se realizaron dos ajustes fiscales.

El primero en 2010, tras el terremoto. En la oportunidad se dispuso una reasignación de recursos por US$ 700 millones. El segundo en 2011, cuando se efectuó un recorte de entre US$ 750 millones y US$ 800 millones, principalmente en ítems como horas extras, honorarios, viáticos, materiales de oficina y telefonía

Para su segundo gobierno, de los US$ 14 mil millones que cuesta el programa del Presidente Piñera, US$ 7 mil millones se recolectarán a través de ahorros y reasignaciones presupuestarias.

Este escenario de ajuste fiscal también responde al mayor déficit estructural que dejó la administración de la Presidenta Bachelet, ya que según el acta de la última reunión del Consejo Fiscal Asesor de Hacienda, este elevó a 2,1% el saldo negativo de 2017, mayor al -1,7% previsto inicialmente por el gobierno. Esto producto fundamentalmente del recálculo del aporte de Codelco a los ingresos estructurales.

Frente a estos resultados, el ministro de Hacienda dijo que “sin duda es una mala noticia conocer el crecimiento del déficit respecto de la proyección”. Eso sí, afirmó que “antes de dar una opinión definitiva quiero llegar a Hacienda y entender qué es lo que pasó”.

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, dijo durante la tarde en La Moneda que “esto surge de un tema metodológico, ya lo había planteado el presidente del CFA, sabíamos que había esa discusión”.

Reforma tributaria

Otra de las definiciones que hizo Larraín tiene que ver con sus prioridades legislativas. En ese sentido, reconoció que priorizará la preparación y el envío de las reformas tributaria y de pensiones. “El plazo de la reforma tributaria lo está definiendo el Presidente, pero quiero decir que estamos trabajando en eso y en pensiones como ejes de nuestra gestión”, afirmó.

Al mismo tiempo, se refirió a las críticas realizadas por el Colegio de Contadores y la Sociedad Nacional de Agricultura respecto de lo complejo que ha resultado el nuevo modelo tributario para cumplir con todos los trámites que se necesitan para la Operación Renta 2018. “Considero lamentable que se esté dando esta situación, pero por eso, justamente uno de los propósitos que tenemos con la reforma tributaria no es solamente operar sobre tasas o integración, sino que simplificar el sistema tributario”. Pese a reconocer las deficiencias del sistema, dijo que no se va a retrasas la operación renta como ha sido demandado por los gremios. “Nuestra intención es que los plazos se cumplan. Tal como lo establece la ley, el momento y el pago lo conocemos y es el 30 de abril”, aseguró.

El ministro de Hacienda también adelantó que esta semana se dará a conocer el nombre del nuevo presidente de la Comisión de Mercado Financiero (CMF), y que también se definirá el futuro del Servicio de Impuestos Internos (SII), donde se evalúa la continuidad, al menos hasta agosto, del actual director, Fernando Barraza.