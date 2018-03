Ministros dan su primer examen ante los empresarios

Varela: “La gratuidad llegó para quedarse”

“Hay solo una persona que, hasta el momento, ha esquiado en una avalancha. Ése es James Bond. Yo pretendo ser el segundo”. A menos de 48 horas de convertirse oficialmente en el nuevo ministro de Educación (Mineduc), el abogado Gerardo Varela, abordó las complejidades que le depara su cargo y marcó los primeros lineamientos de lo que espera sea su gestión

Con frases ‘cancheras’ y con la misma ironía que ya se conoce de sus columnas, se encargó de distender el ambiente en el auditorio de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), escenario que marcó su despedida del “mundo civil”.

Pero no todas sus palabras fueron en tono de broma. La oportunidad sirvió también para adelantar los caminos de su hoja de ruta. “Para los que me preguntan o dudan o me cuestionan sobre la gratuidad, quiero ser claro. La gratuidad en la educación superior se aprobó por ley, está incluida en el presupuesto a la nación, está contenida en el programa del Presidente Piñera y el mismo me ha instruido implementarla, de manera que la gratuidad llegó para quedarse”.

El desafío viene por otro lado. A la nueva administración le tocará implementar buena parte de la reforma educacional de Michelle Bachelet : desmunicipalización, la Ley de Universidades Estatales, continuar con el avance de la Ley de Inclusión y Carrera Docente, a grandes rasgos.

En esa línea, Varela añadió que “a este gobierno le tocará implementar, pero también corregir y adaptar a lo que quiere la gente y no a lo que le gustaría a ciertos iluminados”.

En esa tarea, advierte Varela, hay que tener cuidado con generar ciertos escenarios riesgos: crisis financieras en algunos proyectos educativos; que el Estado intervenga en la autonomía de las universidades y que se deteriore la calidad. Aquello, según Varela, desencadenaría un “deterioro financiero de la educación superior”.

A juicio del futuro ministro, “en una ironía del destino, la política me ha puesto en el mismo bote con el Frente Amplio (FA)” y agregó que “debemos remar para el mismo lado”.

El partido político de oposición ha mantenido fuego cruzado con Varela por sus constantes menciones sobre el FA en sus columnas y contrarias visiones respecto a la educación. Por ello, el próximo secretario de Estado pidió al FA que “de un poco de respiro a la implementación de las leyes y tenga altura de miras y flexibilidad para entender que una cosa es una ley y la otra es la aplicación práctica de los efectos que puede tener en la realidad”.

Ejes programáticos

Respecto al programa de gobierno, Varela manifestó que espera que los desafíos educacionales que deja la salida de gobierno de Bachelet no impidan llevar a cabo el programa de Piñera. “En primer lugar, nos centraremos en los marginados de la lucha política donde se concentra la mayoría silenciosa, que son la educación parvularia técnico profesional y los casi 80 mil niños excluidos de la educación escolar”.

Una segunda prioridad será “recuperar para los padres la libertad y capacidad de elegir y contribuir a a educación de sus hijos”.

A modo general, agregó que “la gente está cansada de las luchas callejeras. Quiere buena educación para sus hijos. Quiere elegirla, y participar con ideas, plata o trabajo. Pero no quieren ser testigos de la educación de sus hijos, sino protagonistas”.

Y por último, indicó la focalización en el mejoramiento de la calidad en todo el sistema. “Para esto es fundamental darle respiro político al trabajo docente”.

Primer anuncio

En materia de educación escolar, Varela se refirió a los trámites que deben llevar a cabo los establecimientos a lo largo del país, destacando las 1.800 obligaciones y las más de 16 documentaciones que deben realizar, lo que se transforma en ‘un verdadero pantano regulatorio’.

“La educación ha tenido un ejercicio de interpretación de regulaciones y no de divulgación de enseñanzas. Por eso vamos a trabajar en un formulario único, de manera que toda la información que el Estado requiere en los colegios esté en un sólo documento, que sea fácil de llenar y esté siempre disponible para todos los organismos que lo requieran”, anunció Varela.

Respecto a la modificación de políticas públicas elaboradas en el mandato de Michelle Bachelet, el ministro se mostró bastante receptivo a continuar con ellas, pero sin cerrar la puerta a posibles cambios legislativos.

“Nadie está condenado a la pobreza. Solo las malas políticas públicas pueden condenar a Chile a la pobreza. Por eso, nuestra preocupación serán los más vulnerables. Los pobres no pueden esperar, los niños tampoco”, remarcó.

En esa línea, tampoco descartó el trabajo con el mundo privado, sino por el contrario. Pidió a las empresas y en especial a la Sofofa que contribuyeran a la relación con la educación técnico profesional.

Inducción

En estos 40 días, desde su nombramiento como futuro ministro, mantuvo encuentros con distintos sectores del mundo educacional. Entre ellas, se reunió con las universidades tradicionales no estatales (G9).

El rector de la U. Católica del Maule, Diego Durán, percibió en el próximo secretario de Estado una actitud abierta al diálogo. “No sé si eso significará que vaya a haber una acción concreta, pero creo que fue sincero en poder escucharnos. Dijo que iba a visitar las regiones y espero que lo haga. La realidad allí es muy distinta a la de los planteles de la Región Metropolitana”, señaló Durán.

Cubillos dice que buscarán cambios legales al SEIA

Un adelanto de los ejes que marcarán su desembarco en el gobierno dio a conocer la futura Ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, develando uno de los proyectos más ambiciosos de la administración Piñera en el sector: una reforma legal al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

“Les quiero decir que lo que el presidente nos ha pedido es estudiar modificaciones legales para este proyecto. No va a ser solamente modificaciones de gestión, de frentón meterle una modificación legal”, dijo Cubillos durante su exposición.

Una vez finalizado el evento, la futura ministra aclaró que la iniciativa no se enviará en el corto plazo al Congreso, debido a sus complejidades, principalmente las que dicen relación con la cantidad de parlamentarios que posee el futuro gobierno, por lo que anticipa que deberán buscar acuerdos con otras coaliciones antes de enviar el proyecto a que inicie su trámite legislativo. “Este es un trabajo a largo plazo. Hay bastante consenso técnico en lo que hay que hacer, pero hoy hay que iniciar un trabajo de búsqueda de consensos políticos y eso es largo, no es para los primeros cien días y probablemente nos tome un tiempo largo en buscar qué mejoras hacer”, señaló.

Puntos a modificar

Cubillos se refirió a algunos de los puntos que podrían ser parte de la modificación al SEIA. Uno de ellos es que se evalúe, por parte del Estado, la opción de una oficina de proyectos de gran envergadura, que acorte los plazos de tramitación de las iniciativas. “Ahí queremos trabajar con la propuesta que ya hay de Sofofa y Valor Minero, y queremos como primera medida de nuestros primeros días de asumir, formar un equipo conjunto con esta propuesta”, explicó.

Pero la futura ministra señaló que la alternativa de una instancia que se encargue de evaluar ambientalmente proyectos de grandes dimensiones debe ir a la par de mejorar lo relativo al relacionamiento previo con las comunidades involucradas, y los procesos de participación ciudadana. Cubillos también señaló que dentro de las etapas de evaluación ambiental de proyectos el foco debe estar en la evaluación misma y no en los detalles descriptivos de este.

Otro aspecto que se debe corregir, a su juicio, es que cada organismo involucrado dentro del proceso de evaluación ambiental debe limitarse a pronunciarse dentro de las competencias que posee. En este punto propone que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tenga un rol de coordinación para evitar contradicciones.

Cubillos además criticó que el actual gobierno no nombrara un director en el SEA durante el último año, y agregó, respecto del proceso de designación de área protegida en la comuna de La Higuera, que debió realizarse “a la inversa”.

Blumel recalca la necesidad de cambiar el periodo presidencial

“La modernización del Estado será un tema prioritario”. Es la frase que ha repetido como mantra -durante las últimas semanas- el futuro ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel.

El próximo secretario de Estado participó el viernes del seminario organizado por Sofofa y la Universidad del Desarrollo, denominado “Nuevos vientos para la modernización del Estado”.

Ahí abordó nuevamente la necesidad de avanzar en cambios en el funcionamiento del Estado. Esto, recalcó Blumel, “permite hacer más y mejores cosas con los mismos recursos”. Y para lograr que la modernización del Estado -que contempla varios puntos y que forma parte del programa de gobierno de Sebastián Piñera- sea efectiva, Blumel planteó que deben enfrentar lo que, a su juicio, son algunas dificultades. Entre otras cosas mencionó el periodo presidencial.

“Tenemos periodos muy cortos para embarcarse en reformas de largo plazo. No es casualidad que la última gran reforma del Estado data del año 2003”, dijo.

A su parecer, la duración del actual periodo presidencial -que es de cuatro años-“es un dilema que tenemos que tener al frente, porque eso hace difícil estructurar no sólo políticas de largo plazo en materia de modernización de Estado, sino también en materia de infraestructura o que de una u otra manera trascienden los gobiernos”.

En el programa del futuro mandatario está estipulado evaluar el periodo presidencial, aunque entrega dos alternativas: permitir la reelección o extender el mandato a seis años.

Consultado sobre si han zanjado esta materia, Blumel dijo a La Tercera que cada una de las alternativas “tiene sus ventajas y desventajas. Creo que este tema es, más bien, parte de una reflexión colectiva. En esto no hay posiciones minoritarias ni mayoritarias, sino que tenemos que construir una sola posición”.

Respecto a si será prioritario durante la nueva administración sacar adelante el tema, sostuvo que “es algo muy importante, pero tampoco es urgente”.

De todas formas, desde el entorno del presidente electo aclaran que no es un tema que, en caso de avanzar, se aplique al gobierno de Sebastián Piñera, sino que para futuros mandatarios.

Blumel aseguró que “el compromiso de nuestro programa es avanzar hacia un Estado inteligente al servicio de los ciudadanos. Quiero ser muy claro: esto no va a pasar del cielo a la tierra en cuatro años, esto es un proceso de mediano a largo plazo”.

En ese sentido, el futuro ministro hizo un llamado a que exista colaboración de todos los sectores, incluso, de la futura oposición.

“Tenemos que abordarlo como sociedad en su conjunto: sector público y sector privado. Y también fundamentalmente con la oposición, porque sin la oposición va a ser imposible”, comentó.

De igual manera, añadió que “en el Congreso la realidad es simple y objetiva: hoy día tenemos minoría en ambas cámaras. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un esfuerzo de persuasión en esta materia para sumar a todos al mismo buque, y poder hacer que el Estado transite al siglo XXI”.

Organismo coordinador

Para lograr que la modernización del Estado sea efectiva, Blumel aseguró que es necesario que exista un organismo coordinador. Esto, porque explicó que “hoy día no hay nadie que tenga la tutela o la responsabilidad fundamental en esta materia, sino que hay tareas distribuidas” en diferentes ministerios.

Por esta razón es que la idea será establecer una “gobernanza que trascienda a los mismos gobiernos y los periodos de gobierno”.

En el piñerismo indican que la idea es que exista una instancia en la que participen los ministerios de la Segpres, Hacienda y Segegob.

De esta manera, el objetivo será que cada ministerio tenga a su propio responsable.

Por ejemplo, en el caso de la Segpres el encargado en esta materia será Rafael Ariztía, quien será parte del equipo del segundo piso de La Moneda que liderará el ex ministro Cristián Larroulet.

Valente: “Hay 200 iniciativas multisectoriales que podemos llevar a cabo”

El futuro ministro de Economía, José Ramón Valente dijo el viernes que creará la Oficina de Productividad y Competitividad al interior de la cartera, con el objetivo de activar las inversiones y nuevas iniciativas emprendedoras en el país.

Este anuncio lo hizo en el marco de su participación en el seminario “Nuevos Vientos para la Modernización del Estado” organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Universidad del Desarrollo.

En este contexto, Valente señaló que esta oficina estará a cargo de una agenda de reimpulso competitivo. Y agregó que “en nuestro diagnóstico hemos visto que hay más de 200 iniciativas pequeñas y multisectoriales que podemos llevar a cabo y que van a permitir borrar barreras de entrada, eliminar privilegios y hacer más competitiva la economía”.

En ese sentido sostuvo que esto no tiene relación con tener mayores beneficios para el sector privado, sino que más bien va en línea con el impulso económico que priorizará el próximo gobierno.

“La labor del Estado no es favorecer directamente a los empresarios, sino que crear condiciones para que hayan muchos empresarios y para que estos se desarrollen en mercados competitivos”, indicó Valente, quien además afirmó que fortalecerá la Comisión Nacional de Productividad.