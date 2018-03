Maduro anuncia que no vendrá a asunción presidencial de Piñera

Mandatario venezolano, en entrevista con ME-O, se excusó por tener un compromiso en Asia. Parlamentarios que habían cuestionado su participación valoraron decisión: “Entendió que no era bienvenido”.

Cuando restan dos semanas para el cambio de mando y en medio de la controversia que ha generado la invitación oficial que el gobierno le cursó para asistir a la ceremonia, el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro señaló que desistirá de participar de la asunción de Sebastián Piñera como nuevo Presidente de Chile.

En una entrevista con el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami difundida anoche, Maduro justificó su decisión señalando que la fecha coincidía con un viaje comprometido a Asia.

“Lamentablemente no iré al cambio de mando en Chile. Quería ir, pero tengo una gira con Asia y voy a cumplir mi agenda”, afirmó.

La invitación oficial a Maduro había sido fuertemente resistida por los partidos de Chile Vamos, la DC y sectores del PPD, partido que incluso polemizó duramente con el Partido Comunista.

Las colectividades de la coalición que gobernará junto a Piñera incluso habían enviado una carta a la cancillería solicitando que se le retirara la invitación al gobernante venezolano.

El Ejecutivo chileno, sin embargo, ha refrendado la invitación, en base a una práctica protocolar instaurada desde el retorno a la democracia en 1990.

Por lo mismo, la decisión de Maduro de restarse del cambio de mando del 11 de marzo fue festejada entre los principales dirigentes políticos que criticaban su eventual presencia en el país.

El diputado y ex presidente (s) de la DC, Matías Walker, dijo a La Tercera: “Maduro entendió claro el mensaje de nuestro canciller y del pueblo chileno: no era bienvenido en nuestro país. Pero por sobre todo primó la cobardía de no querer enfrentar a los miles de venezolanos y chilenos que íbamos a protestar contra su narco dictadura, que tiene condenado al hambre al pueblo venezolano”.

Su par de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, agregó que resulta imprescindible que para participar de este tipo de actividades republicanas en Chile se cumplan con “criterios democráticos mínimos”.

Por su parte, el diputado del PPD, Jorge Tarud agregó que “Maduro percibió claramente el enorme rechazo que tiene en nuestro país en todas las fuerzas democráticas”. Lo mismo que dijo el senador RN Francisco Chahuán, quien celebró la noticia señalando que “finalmente Maduro entendió que no era bienvenido”.

El diputado ex UDI y ex candidato presidencial José Antonio Kast, en tanto, también aprovechó de cuestionar al mensajero de la noticia. “Qué lástima como terminó su carrera política Enríquez-Ominami. Como un instrumento de propaganda servil a los intereses del Dictador Maduro. ¿Habrá algo más detrás de estas entrevistas ?”, posteó por Twitter.

Cumbre de las Américas y Trump

En la misma entrevista con Enríquez-Ominami -que forma parte de un documental sobre las izquierdas latinoamericanas que el ex diputado se encuentra rodando- , Nicolás Maduro insistió en su afán de participar de la nueva Cumbre de las Américas que se desarrollará en Perú a mediados de abril. Esto, pese al veto que emitió el Grupo de Lima a su participación y a la resistencia del propio Presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, cuyó gobierno le retiró la invitación.

“En el caso de la Cumbre de las Américas yo estoy seguro de que el pueblo peruano nos va a dar su amor. Yo he visto al pueblo peruano, conozco al pueblo peruano y el pueblo peruano nos va a dar su solidaridad”, aseguró.

Maduro también señaló que le gustaría estrechar la mano del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. “Ojalá se diera esa oportunidad”, afirmó.

El mandatario venezolano también cuestionó las críticas a su gobierno contenidas en el último informe de Amnistía Internacional y lamentó el proceso migratorio que se ha instalado en su país.