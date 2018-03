Oficialismo critica demora del TC en revisión de gratuidad

Inquietud generó en el oficialismo la posibilidad de que la Presidenta Michelle Bachelet no alcance a promulgar dos proyectos emblema de su administración, como lo son la gratuidad en educación superior y el de universidades estatales.

Esto, porque, tal como reveló ayer La Tercera, cuando quedan menos de 20 días para el término del gobierno, ambas iniciativas aún están a la espera de pasar por el control preventivo obligatorio de constitucionalidad por parte del pleno del Tribunal Constitucional (TC).

Hasta ahora, el organismo aún no ha puesto en tabla la revisión de los proyectos que fueron remitidos por la Cámara de Diputados el pasado 26 de enero, por lo que se avizora complejo que el tribunal alcance a analizar los más de 20 artículos de rango constitucional que contemplan ambas iniciativas antes del cambio de mando del próximo 11 de marzo.

El senador Carlos Montes (PS), ligado históricamente a temas de educación, lamentó que el tribunal no haya tenido la voluntad de agilizar la revisión de las iniciativas, sobre todo tras las gestiones que realizaron personeros del propio Ejecutivo para evitar que sea el próximo presidente Sebastián Piñera quien termine promulgando proyectos considerados emblemáticos para el mandato de Bachelet.

“Me parece muy mal que el Tribunal Constitucional se tome todo este tiempo. Yo pensaba que iba a trabajar en febrero, por mucho que tengan turnos, pero su responsabilidad es de trabajar y revisar los proyectos. Ellos debían haber trabajado en febrero y todos esperábamos eso”, sostuvo el senador.

Montes acusó que no es primera vez que ocurre esto desde que asumió la presidencia del organismo el ministro Iván Aróstica. “Esto ya ha ocurrido en varios proyectos por parte del actual presidente del Tribunal Constitucional, creo que es algo que no corresponde que le hagan a la Presidenta. Lo lógico es que ella hubiese promulgado y publicado (los proyectos)”.

En la misma línea se manifestó el senador PPD y miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Felipe Harboe. “La verdad es que ya no espero mucho del Tribunal Constitucional, no me extraña para nada. Y lo lamento profundamente, porque es bastante injusto que la Presidenta no pueda promulgar proyectos con los cuales se jugó y probablemente van a ser recordados como parte de su legado, que fue el haber consagrado la educación superior como un derecho y no como una forma de selección entre los más ricos y los más pobres”, dijo.

Y agregó: “Pero al final la gente sabe cómo está operando el Tribunal Constitucional, eso ya está instalado en la opinión pública. O sea, recuerde usted que el presidente actual fue funcionario del ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera”.

Por su parte, el diputado Alberto Robles (PR), quien integra la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, señaló que “si lo que está buscando el tribunal es demorar la revisión de los proyectos, me parece una muy mala medida desde el punto de vista político”.

“Entiendo que en febrero el país, en general, disminuye su actividad, pero no la puede paralizar. Me parece inaceptable que no se haya tomado la precaución de haber puesto como primera prioridad una reforma tan relevante para que fuese promulgada por la Presidenta Bachelet”, agregó el parlamentario.