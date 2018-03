Primer golpe del gobierno: paraliza decreto de ex fiscal Toledo como notario

Ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que “no vamos a favorecer situaciones que merezcan dudas”, respecto de la designación del ex persecutor del caso Caval.

“Nosotros vamos a parar ese y otros decretos similares, para revisarlos, de manera de evitar las inquietudes que se han producido a propósito de aquel nombramiento. No vamos a favorecer situaciones que merezcan dudas ante la opinión pública”.

Eran las 19.10 horas de ayer, alrededor de siete horas después de que el Presidente Sebastián Piñera y su gabinete asumieran el gobierno. Y allí, en La Moneda, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, asestaba el primer golpe a la administración saliente, anunciando que se detendría la tramitación del decreto mediante el cual el ex fiscal Luis Toledo había sido designado como notario de San Fernando.

El caso se arrastraba en medio de controversias y suspicacias, luego de que el otrora persecutor de Caval, causa que involucra al hijo y la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet, fuera escogido entre una terna propuesta por la Corte de Apelaciones. Los otros dos eran Isabel Chadwick y Alberto Ortega, defensor regional de O’Higgins. Este último fue el primer elegido, pero más tarde se revirtió esa decisión por el nombre de Toledo, lo que generó cuestionamientos de diferentes actores, entre ellos las asociaciones de fiscales y de notarios.

Ayer, el ministro Larraín subrayó que “también vamos a generar un sistema de nombramientos que sea transparente, público y basado en el mérito. No puede ser que un notario, juez o persona relevante de la administración de Justicia tenga sombras de dudas respecto de su legitimidad. Y, por cierto, en el tema de los notarios que se ha gatillado en este caso específico de San Fernando, que lo vamos a detener y revisar, lo queremos extender a todos”.

El secretario de Estado remarcó que la designación “se para y se tomarán decisiones (…), yo pienso que, dado lo ocurrido, hay que cambiar el nombramiento. Eso sin desmedro de ninguna persona, pero el procedimiento hizo que ante la opinión pública esto se convierta en algo sospechoso o ilegítimo; eso no es bueno”.

Complejo escenario

Tras el anuncio realizado por el ministro de Justicia, el ex fiscal Toledo deberá afrontar ahora un nuevo escenario: su continuidad en el Ministerio Público.

Según detallaron fuentes del organismo, el cargo de director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes de la Fiscalía, que actualmente desempeña Toledo, es de absoluta confianza del fiscal nacional, Jorge Abbott.

“Con esta decisión, Luis Toledo no queda en un buen pie ante el fiscal nacional”, aseguran las mismas fuentes. Y si bien el ex persecutor del caso Caval no presentó su renuncia tras su nombramiento como notario de San Fernando, su continuidad en el Ministerio Público dependerá de Abbott.

Para la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Trinidad Steinert, “corresponde al fiscal nacional decidir qué hacer, si va a mantener a Toledo en su cargo y qué medidas va a tomar. Este es un puesto de confianza y es el fiscal nacional quien decidirá”.

Agregó que la situación de Toledo se complicó debido a que “si bien ha transcurrido un tiempo razonable desde que vio la causa de Caval, en su calidad de fiscal regional, el tema puede llevar a malas interpretaciones o a entender que no corresponde esta postulación y su designación posterior por el mismo gobierno, con el cual él estuvo vinculado a través de una investigación que se relaciona con personas con parentesco por parte de la presidencia”.

En ese sentido, dijo que “eso hace ruido, no se ve adecuado y, por lo tanto, el nuevo gobierno hizo eco y ha preferido retirar o reemplazar este nombre”.