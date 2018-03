Pugna por Región Metropolitana marca designación de intendentes

Fue el propio presidente electo, Sebastián Piñera, quien notificó a sus futuros intendentes de la decisión que tomó durante la última semana para dichos cargos. El ex mandatario también los convocó para este lunes, a las 10.00 horas, a sus oficinas de Apoquindo 3000.

Uno de los últimos llamados telefónicos que se hizo durante la jornada del domingo, fue para las futuras autoridades de la Región Metropolitana y de Valparaíso. Según trascendió desde Chile Vamos, la falta de consenso en la coalición por las cartas que, hasta ese momento, se habían instalado, provocó que se retrasara la decisión.

Cerca de las 19.00 horas del domingo, Piñera les escribió por WhatsApp a los dirigentes partidarios que había hecho un gran “esfuerzo” en los nombramientos regionales. El miércoles, el ex jefe de Estado definió a sus 35 subsecretarios, nombres que causaron satisfacción en las colectividades de Chile Vamos -RN, la UDI, Evópoli y el PRI-, pues, dijeron, se escucharon sus peticiones.

Pero, hasta anoche, aún persistían dudas. El secretario general de RN, Mario Desbordes, consultado al mediodía por las tratativas, señaló que “el entorno del presidente ha sido extraordinariamente hermético”.

Desbordes insistió que esperaba que las cartas tuviesen experiencia política o en el sector público, pues recordó que, en la primera administración Piñera, muchas autoridades designadas provenían del mundo privado. En la misma línea, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, dijo que esperaba una “complementariedad entre la expertise técnica y las habilidades políticas, al igual que con ministros y subsecretarios”.

Asimismo, en los partidos recordaron que el propio mandatario electo fijó tres criterios para esta nómina: que fuesen candidatos para su elección popular que corresponde al año 2020; que las regiones del país no quedaran “capturadas” por un partido, es decir, en su representación electoral como parlamentarios, alcaldes, entre otros; y que, finalmente, las cartas no fuesen “asesores” de parlamentarios de dichas zonas.

Los partidos adelantaban que, si para la elección de 2020 hay otras figuras partidarias, debe haber primarias en el sector. “No significa que a quien se le designe vaya a ser candidato, hay que evaluar cómo lo hacen. Está la posibilidad de que surjan otros nombres, y en Chile Vamos hace rato que nos acostumbramos a las primarias. Descarto de plano que quien sea nominado sea desde ya el candidato a gobernador regional”.

Nombres y equilibrios

Hasta el cierre de esta edición, ya había trascendido la mayoría de los nombres de los futuros 15 intendentes y un delegado presidencial de la próxima Región del Ñuble, que entra en vigencia en septiembre próximo. En el conteo partidista se desglosaban seis futuros intendentes UDI, cinco RN, dos Evópoli y dos independientes. Lo que generaba mayor ansiedad entre los partidos era la Región Metropolitana, pues, desde temprano, trascendió que la opción del director de La Polar, Gonzalo de la Carrera (Evópoli), había perdido fuerza por supuestos roces en la campaña presidencial con el futuro subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla (RN).

Por otro lado, la carta con la que había arremetido la UDI los últimos días -el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín- perdió asidero cuando la noche del sábado escribió por Twitter que agradecía la confianza de la UDI, pero que su “compromiso está con los vecinos que lo eligieron”.

Por eso en los partidos comentaban que, en el equipo del presidente electo, con el fin de evitar pugnas, se había optado por una figura independiente. Con todo, anoche no se descartaba la elección de un UDI. No obstante, pasadas las 23 horas se había instalado la idea de que sería la diputada independiente ex RN y ex Amplitud Karla Rubilar.

También había incertidumbre en Valparaíso, aunque en menor medida. Allí las cartas de RN, como el ex jefe de campaña del senador Francisco Chahuán, Jaime Perry, habían perdido peso. Pero anoche ya daban por seguro a Jorge Martínez, vicerrector de la U. Andrés Bello de Viña del Mar, quien milita hace pocos días en RN.

En tanto, la UDI estaría representada en Arica con la ex seremi de Educación Loreto Letelier Salsilli; en Iquique, con el ex gobernador Miguel Ángel Quezada; en Coquimbo, con la actual concejala de La Serena, Lucía Pinto; en O’Higgins, con el ex candidato a core Juan Masferrer Vidal; en el Biobío, con el diputado de la zona -quien perdió la reelección- Jorge Ulloa; y en Los Ríos, con el ex director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y cercano a la senadora Ena von Baer, Carlos Asenjo. El delegado presidencial del Ñuble también sería UDI y cercano al senador Víctor Pérez, Claudio Arrau. En RN, por su parte, reconocían a sus militantes Marco Antonio Díaz, en Antofagasta; al ex ministro de Agricultura, Luis Mayol, en La Araucanía, y al ex candidato a diputado Henry Jurgensen, en Los Lagos.

Aunque en Punta Arenas daban por seguro al ex seremi de Vivienda Christian Matheson, cercano al alcalde Claudio Radonich (RN), desde RN, sin embargo, advertían que su nombre no fue propuesto por la mesa y que Matheson no milita en la colectividad. Atacama quedaría en manos de RN.

Evópoli -partido que, en privado, resintió no quedarse con la Metropolitana- instaló en Aysén a su ex candidata a diputada por la zona Geoconda Navarrete, y en el Maule al empresario Pablo Milad, quien renunció el domingo a la presidencia del club de fútbol Curicó Unido.