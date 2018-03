Amazon diseña un reloj para medir el tiempo durante 10 mil años

El dueño del gigante logístico Amazon, Jeff Bezos, anunció hoy el comienzo de los procesos de instalación de un enorme reloj subterráneo, situado en el interior de la cordillera Sierra Diablo, al oeste de Texas (EE.UU.), con el que busca medir el paso del tiempo durante los próximos 10.000 años.

El reloj mide unos 150 metros de altura y funciona gracias a los ciclos térmicos de la Tierra, según público el magnate en Twitter.

Esta obra de ingeniería lleva treinta años en construcción y está programada para sonar una vez al año, para que sus manecillas giren por completo una vez cada siglo y el cuco salga de su interior cuando se cumpla cada milenio.

Además, generará una secuencia de campanas diferente cada día durante todo ese tiempo.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2018