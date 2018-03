Gratuidad: más de la mitad de nuevos beneficiados asisten a IP y CFT

De acuerdo a la información entregada ayer por el Ministerio de Educación (Mineduc), 97.473 estudiantes serán beneficiados por primera vez por la gratuidad en educación superior. De ellos, 13.843 pertenecen al sexto decil de ingresos, por lo que no habrían sido seleccionados si no se hubiese concretado el aumento de cobertura establecido en la Ley de Presupuestos.

Se trata de 88.021 estudiantes que ingresarán a primer año en las 46 instituciones adscritas, y 9.452 que ya cursaban una carrera y no tenían este beneficio.

Del total de seleccionados, el 54,1% está matriculado en un Centro de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP), es decir, 52.829 personas. En tanto, el 45,8% asiste a universidades, es decir, 44.642 alumnos. Esto, pese a que la mayoría de las instituciones adscritas a esta política pública corresponde a universidades (33) y sólo 13 son de tipo técnico-profesional.

Para el rector de Duoc UC, Ricardo Paredes, estos datos muestran que “los alumnos de los primeros seis deciles se concentran especialmente en IP y CFT”. Y plantea que “esa concentración obedece a preferencias y también a que la duración más breve de las carreras es ampliamente valorada por quienes quieren trabajar con rapidez y ahí hay una concentración de estudiantes vulnerables”.

Paredes resalta que al número de estudiantes que asiste a CFT e IP se debe sumar a quienes cursan carreras técnicas en universidades.

Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar, plantea que “lo que esas cifras dan a conocer es que efectivamente los alumnos más vulnerables están en los CFT e IP y no en universidades, y sobre todo no en las universidades del Cruch”.

Según Rodríguez, “hay más estudiantes de menores ingresos en universidades masivas privadas, como U. de Las Américas o U. Santo Tomás”.

Rodríguez afirma que para los próximos años la focalización de la gratuidad debiera apuntar al sector técnico-profesional. “Si bien la subsecretaria de Educación (Valentina Quiroga) dijo (en entrevista con La Tercera) que la gratuidad ya está normada, de acuerdo a un avance por deciles y no por tipo de institución, en función del incremento del PIB Tendencial, estos datos muestran que “sería mucho más efectivo y menos regresivo focalizar el avance de la gratuidad en los CFT e IP, porque ahí están los alumnos más vulnerables”.

El Mineduc informó también que 51.126 de los beneficiados son mujeres y 46.347 hombres. Y que el 62,5% de los seleccionados proviene de regiones distintas a la Metropolitana.

A partir de ayer se abrió el proceso de apelación que se va a extender hasta el 9 de marzo, instancia que será completamente online.

Además, hasta el 16 de marzo estará abierto un nuevo proceso de inscripción para quienes no completaron el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (Fuas) en 2017. Para hacerlo, deben ingresar a la plataforma de inscripción a través de los sitios gratuidad.cl o beneficiosestudiantiles.cl.

Además, el ministerio informó que 57.200 jóvenes accedieron a becas de arancel y/o crédito del Fondo Solidario. Así, un total de 154.673 estudiantes resultaron beneficiados con gratuidad, becas o créditos.

Los resultados de la segunda postulación y de la apelación se informarán a fines de abril, junto con los resultados de los estudiantes que renovarán sus beneficios para el año 2018.

El Mineduc señaló también que se abrió una instancia para que todos los estudiantes de la U. Arcis y U. Iberoamericana postulen a las becas de reubicación. Este beneficio fue creado para apoyar a los alumnos de instituciones en proceso de cierre.