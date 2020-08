“Cuando te vea, te golpearé”: Eminem vs. Limp Bizkit, la historia tras la controversia

La historia nos lleva dos décadas atrás. Corría 1999 y la música era dispar en su vertiente más comercial. Los canales como MTV y las radios programaban por un lado artistas pop como Britney Spears, N Sync y Christina Aguilera; y por otro a Korn, Limp Bizkit y Eminem.

Cabe destacar que este último comenzó a disparar su fama en aquel año, misma época en que Limp Bizkit lanzó Significant Other, su segundo disco de estudio y el que más éxito tuvo.

En aquella época era muy común ver colaboraciones directas, como también conflictos y controversias declaradas, algo común en el mundo del rap -conocido como "beef"-. Y ambas unieron y separaron al MC de Detroit con la banda nu metal de Jacksonville.

En la primera vertiente, el rapero blanco apareció en el videoclip de "Break stuff" junto a Dr. Dre, reputado MC y productor de sus discos, y su hija Hailie.

Tras ello, Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit, apareció en "Real Slim Shady". Aquel fue el segundo sencillo de The Marshall Mathers LP (2000).

¿Y la segunda vertiente? Para ello hay que remontarse años atrás.

Antes de los beefs

Todo arranca mucho antes, a fines de los '80 e inicios de los '90, con un nuevo actor en escena: el grupo hip hop estadounidense House of Pain. Ahí se reunieron Danny Boy con Erik Schrody, rapero conocido como Everlast -y también como Whitey Ford-, y DJ Lethal. Tras varios años de actividad, que incluyeron el lanzamiento de tres álbumes de estudio, cada integrante del conjunto emprendió camino por distintos proyectos.

Everlast se animó a retomar su carrera solista, que tuvo un lanzamiento en 1990. Así, en 1998 publicó su segundo disco, el cual llevó por nombre Whitey Ford Sings the Blues.

Por otro camino, dos años antes -durante los últimos shows de House of Pain-, DJ Lethal conoció a Limp Bizkit, una banda que estaba preparándose para lanzar su primer disco. Ambos hicieron gran amistad, al punto de incluir al pinchadiscos en la banda. Así, con formación definitiva, en 1997 se publicó el álbum debut de Fred Durst y compañía bajo el nombre de Three Dollar Bill, Y'all, aunque el salto mayor lo dieron con Significant Other en 1999.

En aquel disco destacaron canciones como "Nookie", "Re-Arranged" y la ya mencionada "Break stuff". Además, contó con la participación de otros artistas como Jonathan Davis (Korn), Scott Weiland (Stone Temple Pilots) y Method Man, aunque también hubo otros que no salieron en la versión final del disco.

Uno de ellos fue Serj Tankian, vocalista de System of a Down, quien grabó los coros para "Don't go off wandering". El otro fue Eminem, MC del grupo D12 que comenzaba a aventurarse en solitario, lanzando ese año The Slim Shady LP. En las sesiones de Significant Other participó con Durst en la maqueta de "Turn me loose", corte que no vio la luz de manera oficial.

Round 1: Eminem vs Everlast

Durante el mismo 1999, los tres actores mencionados anteriormente -Eminem, Everlast y Limp Bizkit- coincidieron en ser parte de la banda sonora de la película End of days. Y en esa misma época -no hay una fecha clara al respecto-, los dos primeros también se encontraron antes de un concierto, momento que, debido a una lucha de egos -con orígenes dispares según cada uno de los dos-, dio paso a la enemistad entre ambos.

Así, el beef de Mathers con Schrody partió con este último dando el primer paso, realizando un diss (modismo estadounidense recurrente en el rap para referirse a una canción para difamar a alguien o advertirle de forma violenta, conocido coloquialmente en Chile como "tiradera") en "Ears drum pop (remix)" de Dilated Peoples. Las líneas incluyeron parafraseos con la hija de Eminem y disparos con una ".380" -en sentido figurado- al MC. Además, Everlast destacó que fue uno de los primeros raperos blancos (y, por ello, antes que el intérprete de "My name is" fuese conocido).

"I remember" fue el diss con el que Eminem respondió de vuelta. Ahí se burló de un ataque al corazón que sufrió la contraparte, como también del giro musical que dio al salirse de House of Pain. A su vez, aprovechó de responderle por las amenazas de disparos, burlándose de la .380, diciéndole que "si vas a disparar a alguien, hazlo con una maldita arma de verdad".

Round 2: mismos protagonistas

El cruce de diss siguió su curso. Everlast volvió a la carga, pero esta vez como lo hizo Eminem, con un tema dedicado por completo a responder. Así el ex House of Pain lanzó en su sitio web "Whitey's Revenge". Frases como "eres un falso chico rudo, intentando actuar duro, pero no eres capaz de caminar por un pasillo sin tus guardaespaldas" aparecen de entrada. Además, menciona a la esposa y madre de Mathers, además de sacar a la canción nuevamente a su hija Hailie, aconsejándole a su "rival" realizarse un test de ADN.

Eminem no se quedó callado. Con una base más punzante y un Mathers más duro que en su primera réplica, se grabó "Quitter", que consta de dos partes. En la primera le pide a sus fans golpear a Everlast, se burla nuevamente de sus problemas cardíacos y mandó una advertencia: "Si hablas de mi hija en otra canción te mataré". En la segunda cambia el beat, arranca con un "mata a Whitey" y, tras lanzar un par de líneas al micrófono, le da participación a sus compañeros de D12.

Round 3: Eminem vs Limp Bizkit

Hay que hacer una detención. Antes de grabar "Quitter", Eminem habló con los integrantes de Limp Bizkit. Su intención era colaborar en el diss. Dentro de ellos, estaba DJ Lethal, ex compañero de Everlast en House of Pain.

Todo estaba acordado, con el estudio arrendado para el caso, pero los integrantes de la banda de nu metal se restaron el mismo día, con excusas de distinto tipo. Mathers no se frenó y realizó el tema igual.

La historia continúa con el hombre tras Slim Shady sintonizando MTV. Ahí, vio una entrevista a DJ Lethal, quien se refirió al beef entre los dos raperos, asegurando que en una pelea de verdad entre ambos, Schrody saldría victorioso. Esas declaraciones destruyeron toda relación de Eminem con Limp Bizkit.

Así, el beef pasó ahora al de Mathers con Fred Durst y compañía. Eso sí, la tiradera fue especialmente contra DJ Lethal.

La forma que escogió Eminem para su descargo fue "Girls", canción oculta en Devil's night (2001), primer álbum de D12. "Lethal, cuando te vea te golpearé" o "estás muerto, no pienses que estoy jugando" fueron parte de los versos dedicados al DJ.

¿En qué quedó todo?

Parecía que la escalada de la disputa iría en aumento, pero no. Tras "Quitter", todo se detuvo. "Everlast y yo tuvimos una buena beef tiempo atrás. Ahora ese pasado está pisado, pero sí, estuvimos persiguiéndonos un tiempo", confesó Eminem a la revista Vibe en 2010.

Eso sí, la disputa con canciones dedicadas pudo continuar. Este año, en entrevista con NME, B-Real de Cypress Hill reveló que tuvo que ser intermediario entre ambos. Incluso fue más allá: contó que Everlast tenía otra respuesta preparada para "Quitter", pero decidió no grabarla para detener el beef entre él y Marshall Mathers.

¿Y alguien quiere pensar en Limp Bizkit? Tras el lanzamiento de Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water (2000), su tercer álbum de estudio, vinieron las primeras bajas: el guitarrista Wes Borland abandonó el grupo. Y, aunque retornó años más tarde, la banda de Jacksonville no volvió a tener repercusión a gran escala (lo que venía sumado al desastre tras el show en Woodstock 99).

Sobre el conflicto entre ambos, Fred Durst se ha encargado de restarle importancia. En 2016 aseguró a The Hollywood Fix que sigue teniéndole cariño a Eminem y afirmó que el tiempo que compartieron previo a los beefs fue "genuino".