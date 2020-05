De Silvio Rodríguez a la actualidad chilena: Manuel García cantará y hablará de todo en un nuevo capítulo de Sesiones Íntimas de Culto

Manuel García cumplió 50 años el 1 de marzo. Y como fecha simbólica, merecía una celebración a la altura: el cantautor lanzó la semana pasada una versión de su tema El viejo comunista grabada a dúo con el cantautor cubano Silvio Rodríguez.

“Si a mí me hubiesen dicho que me quedaba un momento de vida, y me daban como regalo elegir con quién hubiese preferido grabar, todo el mundo sabe que hubiese dicho Silvio Rodríguez”, contó el autor en conversación hace un par de días con este diario.

La versión será parte del nuevo trabajo del ariqueño, Caminante, el que en febrero ya había despachado otra colaboración estelar: su lectura para otro de sus clásicos, La danza de las libélulas, junto a la chilena Mon Laferte.

De todo ello hablará García este miércoles 6 a las 15.00 horas, en un nuevo capítulo de Sesiones íntimas de Culto, el programa de música y conversación a distancia que se emite a través de la web y el Facebook de La Tercera y Culto, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas.

Además, interpretará desde su casa varios temas de su repertorio más reconocido.