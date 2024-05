Libros y maternidad: una guía entre novelas, cartas y textos feroces

La estafa de la maternidad, de Liza Toro Soto

“Pienso inevitablemente en La estafa de la maternidad (2022) de la psicóloga Liza Toro Soto. Conocer los testimonios de 110 mujeres con distintas experiencias, diferentes contextos y visiones fue para mí revelador. Aunque el tema lleva un tiempo en la palestra, creo que la autora, mediante sus entrevistadas, supo retratar de forma muy realista cómo se sienten las madres. Más allá del amor que sienten por sus hijos e hijas —que nadie debería cuestionar—, te acerca al dolor y sobre todo a la culpa, tan invisibilizada, que muchas sienten por estar agotadas y no poder decirlo para no ser juzgadas”.

“La falta de apoyo, las complicaciones propias de la crianza, y sobre todo las experiencias negativas que suelen ser transversales —y de las que nadie les habló— construyen este libro que, aunque su nombre es fuerte para mucha gente, vale la pena leer, no solo para conocer experiencias de otras madres, sino también para que empaticemos como sociedad con algo tan idealizado como la maternidad”.

Isabel Ortega, profesora de Lengua Castellana y Comunicación y creadora de contenido en @laviejadelenguaje.

El libro está disponible en Amazon.

La estafa de la maternidad (2022), de Liza Toro Soto

Mamá desobediente. Una mirada feminista sobre la maternidad, de Esther Rivas

“A riesgo de parecer cansina, no puedo sino recomendar siempre Mamá desobediente. Una mirada feminista sobre la maternidad (2019), de la periodista española Esther Vivas. Tuve la suerte de ser su editora en Chile, y precisamente fui tras los derechos de este libro porque necesitaba que llegara a las chilenas”.

“Personalmente, este ensayo me ayudó mucho a entender que los procesos que pasamos a nivel individual son en verdad sistémicos y colectivos; desde la culpa hasta la depresión postparto. Es un libro que pone a la maternidad en su contexto social y político y que te explica, a través de la historia, cómo habitamos la maternidad hoy las mujeres y por qué. Lo que le agradezco es que no se queda en una queja, sino que propone y libera con el fin de que las mujeres puedan hacer su propio camino hacia una maternidad gozada”.

Catalina Infante, escritora y editora de Catalonia.

El texto está disponible en librerías del país y en Buscalibre.

Mamá desobediente. Una mirada feminista a la maternidad de Esther Viva. Edición de Editorial Catalonia (2020).

La mejor madre del mundo, de Nuria Labari

“Es una novela preciosa y real que nos muestra cómo una mujer atraviesa el deseo maternal con toda su intensidad. La protagonista nos abre las puertas de su alma y nos comparte, con brutal honestidad, las ambivalencias de su maternidad, que se sienten como propias mientras vas leyendo. Nos comparte con generosidad, más allá del pudor, y de una manera cercana y emocionante, el encuentro entre la que era y la que es. La que es y la que sigue, de alguna forma, en continua transformación”.

“Nuria Labari, su autora, nos emociona y nos entrega con este libro una profunda compañía a todas aquellas mujeres que hemos sentido, en carne propia, un deseo maternal que nos sacude y que anhelamos con el alma”.

Daniela Méndez, autora de Maternar a tu manera.

La mejor madre del mundo (2019) lo trae Penguin Random House y está disponible en librerías chilenas, en Buscalibre y en Amazon.

La mejor madre del mundo (2019), de Nuria Labari.

Contra los hijos, de Lina Meruane

“Me gustaría recomendar la lectura lúcida y concentrada de este texto. Considero que es una obra magistral referida a cómo se ha construido la figura de la madre en el mundo, sobre todo de Occidente, como un lugar meta o un fin de las mujeres; y cómo, a través de esta diatriba que construye Lina Meruane con literaturas clásicas y nacionales, ella puede hacer intertextualidades en torno a la figura de la madre”.

“A través de ello, va examinando estos tipos y estereotipos sobre la maternidad, cuestionando los discursos culturales, patriarcales y cristalizados que promueven y enaltecen la figura de los hijos, construyendo un personaje bastante diabólico, en el sentido de hijos e hijas— sobre todo hijos varones–demandantes, autoritarios, que impiden respirar a la madre”.

“Me parece un libro superrecomendable para todas las mujeres, las que han decidido ser madres, las que han decidido no ser madres, y las que ni siquiera se han planteado esta posibilidad. Con la lectura del libro podemos pensar en lo violento que es que las mujeres tengamos que pensar si queremos o no ser madres, pues ya esa pregunta implica un grado de responsabilidad materna que no deberíamos siempre tener. Es un libro que te hace reflexionar sobre el gran valor, incluso mariano, que tienen las culturas respecto a lo que debe y debería ser la madre”.

Ángela Neira Muñoz, escritora, académica, editora y vocera del colectivo Autoras Chilenas (AUCH+).

Contra los hijos (2016) de Lina Meruane está disponible en librerías del país y en Buscalibre

Contra los hijos (2016) de Lina Meruane

No dejes de escribirme. Cartas a la madre, de varios autores.

“Este libro reúne una detallada selección de cartas que escribieron diversos artistas, principalmente escritores y escritoras, a sus madres. Podríamos decir que unas de las más conmovedoras son las de Marcel Proust, y las más destacadas por nuestros lectores, las de Sylvia Plath, por ejemplo”.

“Cada una de las cartas contenidas en este libro nos hablan desde los silencios, desvelos y afanes, desde las alegrías y derrotas. Gracias a los textos ingresamos a un universo personal, a las tensiones y contradicciones de un lazo vital que marca un destino. Son cartas llenas de amor, ternura y complicidad, mensajes de perdón y agradecimiento, pero también de capricho e incomprensión. Epístolas en las que fluye la escritura íntima y latente, que da cuenta de ese vínculo, único e indeleble, al que estamos unidos”.

Carla Renata, librera en Librería Proyección y encargada de comunicaciones Alquimia Ediciones.

El libro está disponible en librerías del país y en Buscalibre.

No dejes de escribir. Cartas a la madre (2023), de varios autores.

El quinto hijo, de Doris Lessing

“Nace el quinto hijo de la familia Lovatt y todo cambia. Parece extraño, todo es diferente, él es un bebé diferente. Harriet, la madre, no se siente cómoda con Ben, su quinto bebé, los otros hijos, tampoco y comienzan a pasar cosas terribles conforme pasan los años”.

“Este es un relato estremecedor, crudo y triste. Lo recomiendo, porque aborda las ilusiones rotas y cuestiona las ideas de lo que es ser madre en un segundo, incluso usando la voz de quien siempre ha sido una madre de familia ejemplar. Cuestiona el ‘deber ser’, y muestra desde una perspectiva siniestra lo terrorífico y desafiante que puede ser la crianza”.

“El libro no sataniza la maternidad, sino que aborda esos momentos difíciles y terribles que nadie se atrevía a narrar. Es una lectura desafiante que se vale del género de terror para indagar en esos pensamientos que ‘una buena madre’, ‘un buen hijo’, ‘un buen hermano’ o ‘un buen padre’ no deberían tener”.

Francisca Urriola, licenciada en Lingüística y Literatura y creadora de contenido.

El libro está disponible en librerías nacionales y en Buscalibre.

El quinto hijo (2013), de Doris Lessing.