La “verdadera” Martha de Bebé Reno le habla al mundo en su primera entrevista por TV: “No soy una acosadora”

Y la verdadera Martha dio la cara. Este jueves 9 de mayo, el periodista y conductor británico Piers Morgan entrevistó a Fiona Harvey, quien se presenta como la verdadera mujer tras la acosadora de Bebé reno, la miniserie de Netflix que se ha convertido en el mayor éxito en lo que va del año.

Harvey tiene 58 años y, al igual que Martha, es abogada. En la historia, Martha hostiga de manera insoportable a Donny Dunn (Richard Gadd), un empleado de un bar recién llegado a Londres, pero cuyo sueño mayor es abrirse paso como comediante en la exigente –y a momentos humillante- escena de la capital inglesa. Cuando está en su faena de servir platos y cervezas desde la barra, conoce a su futura acosadora (encarnada por Jessica Gunning), una clienta de aspecto triste y ojos llorosos que se acerca al lugar, revelándole que es una abogada llena de éxitos legales y de contactos envidiables.

Nada de eso es real. Martha comienza a enviarle cientos de mails diarios y a seguirlo por todos lados. Se transforma en un auténtico calvario.

“La verdadera Martha de ‘Baby Reindeer’ sale a la luz y me concede su primera entrevista televisiva sobre el exitoso programa de Netflix. Fiona Harvey quiere dar su opinión y ‘aclarar las cosas’. ¿Es una acosadora psicópata?”, escribió Morgan en su perfil de Instagram al anunciar la noticia. Una exclusiva mundial y parte del espacio Piers Morgan Uncensored, el que ya está disponible por YouTube.

Eso sí, sólo ese mensaje detonó las críticas de cientos de cibernautas a través del planeta: “¿cómo es posible que le diera vitrina a una acosadora?”, fue la pregunta más repetida.

“Nunca estuve en la cárcel”

¿Y qué dijo la involucrada? Primero, que nunca había estado en la cárcel, como sugiere la historia de Netflix, donde se cuenta que habría ido a parar tras las rejas como consecuencia de su historial de acoso y mentiras.

“No he estado en prisión. No sé dónde entran los cuatro años y medio y nueve meses. Nada de esto sucedió. Es un montón de basura. Todo esto es una invención y una hipérbole. No hay órdenes de alejamiento, mandamientos judiciales ni interdictos en ninguna parte. Simplemente no hay manera. No he tenido a la policía en mi puerta por ninguna de estas cosas”, lanzó.

Además, recalcó que si hay un psicópata en esta historia es el propio público; las audiencias interesadas en husmear su vida a través de la pantalla. “No he visto el show, no es mi tipo de drama. Ya la gente se ha apoderado bastante de mi vida, es obsceno, misógino y he recibido amenazas de muerte”, aseveró.

Harvey reconoció eso sí que era cierto que tenía un reno de juguete en su casa, el que le da nombre a la miniserie.

Por otro lado, negó haber enviado miles de correos electrónicos y mensajes de texto al actor y comediante. Ella “no le envió nada”, según calificó en la entrevista, sólo “correos electrónicos de bromas y bromas”.

“Nunca me presenté en su casa ni lo perseguí hasta ahí, eso es completamente ridículo”, agregó.

“Esto es muy perjudicial para mi carrera”

En la globalidad, dijo que la historia de Netflix había arruinado su vida: “Es completamente falso y muy perjudicial para la carrera. Quiero refutar eso. No soy un acosadora. Es simplemente una completa tontería”.

Harvey reveló que su familia, hasta ahora, no tenía idea del revuelo mediático que había generado el caso.

Además, en la entrevista subrayó que nunca tuvo la impresión de que Richard Gadd sintiera pena por ella, como se muestra en el guión de Netflix.

Añadió que lamentaba haber visitado el pub donde conoció a Gadd en Camden. También negó no encontrarse bien y ser alguien que necesitara ayuda, como también se muestra en la producción.

La verdadera Martha acotó que es cierto que tenía seis direcciones de correo electrónico. Cuando se le preguntó por qué, dijo que era más fácil mantener a diferentes personas en diferentes direcciones de correo electrónico.

“Tal vez eso me convierte en una maníaca, una acosadora o algo así, pero lo hace más agradable y más fácil”, argumentó.

