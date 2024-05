Black Pumas: “En este nuevo disco había mucha expectativa, mucha presión y era algo nuevo para nosotros”

Una canción puede salir de cualquier punto de inspiración. Incluso de una frase lanzada al vuelo, como le pasó muchas veces a John Lennon. Así ocurrió con More Than a Love Song, el primer sencillo promocional de Chronicles of a Diamond, el esperado segundo disco de los estadounidenses Black Pumas, lanzado en octubre de 2023. Tal como ocurrió con su hit Colors, la canción ha tenido buena aceptación e incluso en septiembre del año pasado logró encabezar la lista Adult Alternative de Billboard, acaso el barómetro de la industria musical.

Como suele ocurrir en las duplas de compositores, More than a love song, es una colaboración entre los dos ejes de Black Pumas, Eric Burton y Adrian Quesada. Este último, detalla a Culto la historia tras la canción. “La había escrito antes de conocer a Eric, nada más los acordes, no toda la canción. Después se la mostré y él buscó el concepto y la letra. Se acordó de algo que le dijo un tío suyo que también fue músico y le ayudaba mucho con las canciones. Eric había escrito muchas canciones de amor, y su tío le dijo: oye, la vida es más que una canción de amor”.

Con apenas dos discos publicados, el dúo Black Pumas se ha consolidado como uno de los nuevos nombres destacados de la industria gracias a su propuesta deudora del soul más clásico, pero revisitado en una clave moderna, con una fina producción musical que incluye guiños al pop y la psicodelia. Su ascenso ha sido rápido; su música ha sonado en spots publicitarios durante las transmisiones de futbol americano, fueron invitados a participar en la ceremonia de inauguración del presidente Joe Biden y hasta han aparecido en el popular late de Jimmy Fallon.

Tras debutar en Chile en el año 2022, con un recordado show en el Teatro Caupolicán, los Black Pumas regresan al país para presentarse en el mismo recinto de calle San Diego el próximo 15 de mayo. Una ocasión que los músicos esperan con entusiasmo, porque aún tienen fresco el recuerdo de esa primera vez en el país. “Fue uno de los shows más increíbles que hemos tocado. Me acuerdo que el público ahí nos recibieron con mucho ánimo -apunta Quesada-. Era como una experiencia que nunca habíamos tenido en todas las partes del mundo que hemos tocado. Hemos tocado en Europa, en Estados Unidos, en México, pero el ánimo que estaba en ese lugar fue increíble. Uno de mis favoritos shows que hemos tocado”.

Black Pumas

Quesada adelanta que el show estará concentrado en su nuevo material. “Esta es la misma banda, pero tenemos muchas canciones nuevas y un show diferente. La verdad es que va a ser más o menos la misma experiencia en que estás viendo Black Pumas, una electric church, como le gusta decir a Eric”.

Su primer disco tuvo mucha aceptación y el single Colors fue muy exitoso ¿sentían presión por estar a la altura de ese éxito con este nuevo álbum?

Cuando hicimos el primer álbum no había nada de presión, era un proyecto que estábamos haciendo en el estudio, no teníamos disquera ni nada. Y cuando empezamos este había expectativa, había mucha presión y había días que era bien difícil trabajar en algo así, porque era algo nuevo para nosotros hacer la música de esa forma. Pero la cosa más importante que siempre le decía a Eric es que había que hacerlo con la la mente como lo hicimos para el primero. Tienes que ir al estudio así, porque como dicen, tienes toda tu vida hacer tu primer álbum y luego tienes un año para hacer el segundo.

¿Fue diferente el proceso de este segundo disco respecto al primero?

Fue un proceso muy diferente. El primer álbum lo hicimos todo en mi estudio, casi todo lo que escuchas ahí es la banda tocando en vivo, no hicimos edits, no hay samples, nada. Pero lo que pasó es que andábamos de gira por casi dos o tres años, grabábamos una canción en una ciudad, otras por acá. Nos íbamos a quedar de gira por más rato pero a final de 2022 tuvimos un break. Agarré todo lo que ya habíamos grabado y lo traté con samples, loops, cambié baterías y todo. Eric también tuvo unas ideas increíbles. Él se fue para Los Ángeles una semana a acabar las letras. Yo me fui al Ciudad de México y me quedé como unos dos o tres días en un estudio enfocado en hacer que este álbum suene distinto al primero.

More Than a Love Song, ya estuvo en el número uno de la lista de Adult alternative en Billboard ¿fue de esas canciones que hicieron durante la gira?

Esa ya la teníamos grabada para el primer álbum, pero lo que pasó es que la empezamos a tocar en vivo. Como ya la teníamos, la tocamos en vivo en gira, como unos dos años. Y esa canción cambió mucho en la gira, como de reacción al público. O sea, la segunda parte de la canción donde dice “Fly together”, esa parte no la habíamos grabado, es algo que salió desde el live show. Y lo que me encanta de eso es que queda ahí en el medio de una producción que hicimos para el álbum.

En general han tenido una buena aceptación de la crítica ¿suelen leer los reviews sobre su música?

La verdad, no me gusta meterme tanto en eso porque si vas a creer lo bueno que dicen de ti, tienes que creer lo malo también. Así es que yo no me fijo mucho, la verdad porque me afecta la mente y como hago la música. Pero con social media ves lo que está diciendo el público, lo que están diciendo en YouTube y todo. Estamos viendo que mucha gente está recibiendo bien el álbum nuevo, también hay gente que está diciendo que prefieren el primer álbum. Pero prefiero que digan algo a que no digan nada. Eso es lo más importante, que reaccionen, porque si no están poniendo atención, entonces no quiero hacer música aburrida.

Black Pumas

El recién fallecido Steve Albini decía que la música pop tiende a sonar toda igual, muy estándar ¿como lo ve usted que también es productor?

Hay mucha música de pop que sí, la verdad que suena igual, pero también hay mucha música del género de bandas que están haciendo soul, que suena igual para mí. Hay música de pop que a mí se me hace muy interesante también, la verdad no pienso mucho en los géneros. El nuevo disco de Dua Lipa que acaba de salir lo produjo Kevin Parker de Tame Impala, increíble concepto que ella pueda trabajar con él. Así que hay gente haciendo cosas interesantes. La verdad, no pienso tanto en los géneros, solo en la música que es interesante.

¿Le ha llamado la atención el auge de la música latina, como Bad Bunny y Rosalía?

Sí, claro. La verdad que esa música no la había escuchado mucho hasta un par de años. Mucha gente me decía: te va a gustar el primer álbum de Rosalía, luego escucho el segundo y me encanta ver que estamos viendo un artista así, que cambia de un álbum al otro. El primero tenía más influencia de flamenco y ahorita es más pop y más como avantgarde. Y la música de Bad Bunny me encanta, me encanta la vibra y todo. No es algo que estoy escuchando siempre, pero sí, tengo mucho respeto por esos artistas. Son unos artistas increíbles.

Hace poco estuvieron de nuevo en el late de Jimmy Fallon ¿cómo fue esa experiencia?

Hemos tocado algunas veces en Jimmy Fallon. Uno en la pandemia, lo grabamos en Austin, pero ahí en Los Ángeles con él hemos grabado dos veces y las dos veces vino a saludarnos. Es un tipazo, un tipo muy buena gente y ahí se pasó un ratito con nosotros hablando. Cuando fuimos por primera vez, también Questlove de The Roots vino a saludarnos también. Todos los de The Roots nos trataron muy bien.

Con su experiencia de productor y músico ¿cuál es la clave para una buena canción?

Hay varias cosas, yo no escribo letras, yo no canto. Así es que la primera cosa que yo escucho en una canción, es la música y la producción. La letra para mí viene segundo. Me encanta porque en mi mente estoy pensando cómo hicieron esto, cómo grabaron esto, cómo hicieron la batería, cosas así. Pero lo que estoy tratando de pensar es que si le quitas todo lo que hicieron en el estudio, la batería, los samples, los teclados y lo que sobra todavía es buena canción, entonces es una buena canción para mí. Son dos son cosas distintas.

Black Pumas se presentan en Chile el próximo 15 de mayo en el Teatro Caupolicán. Todavía quedan entradas disponibles vía Puntoticket.