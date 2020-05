Trent Reznor prepara nuevo disco de Nine Inch Nails en el encierro: “Sigan escuchando a Bowie”

Hace dos años Nine Inch Nails recorría Norteamérica con el tour Cold And Black And Infinite, aniversario recordado por Trent Reznor en medio de la cuarentena por coronavirus.

En el sitio web de NIN, el músico, compositor y productor estadounidense publicó una carta en la que alude a dicha gira, reflexionó en torno a los tiempos actuales, y develó parte de lo que es su trabajo actual en el encierro.

“Recién me recordaron que hoy se cumplen dos años de aniversario de cuando los hicimos aparecer en persona para el Cold And Black And Infinite Tour. Es raro pensar en ello con el mundo de la forma que es ahora. Espero ansioso el día en que podamos estar sanos y salvos en un mismo espacio y compartir la experiencia de gritar entre nosotros hasta el límite de nuestros pulmones”, dijo Reznor.

En ese marco, la voz de “Closer” se refirió a una gira que tenían programada para el segundo semestre de 2020, una continuación de Cold And Black And Infinite, junto a la artista francesa Jehnny Beth.

“Las fechas que teníamos previstas están detalladas más abajo y teníamos algo de merchandising para esa producción que pusimos a la venta. Las ganancias serán destinadas a los bancos de comida de las ciudades donde íbamos a tocar”, detalló Trent Reznor.

El futuro de NIN

La cuarentena no ha significado dejar de trabajar. Hacia el final de la misiva, Reznor detalló lo que ha estado haciendo y lo que los fans de Nine Inch Nails pueden esperar para el futuro.

“El plan actual es terminar la banda sonora de algunos proyectos, trabajar en mi limitada paciencia, bucear profundamente en nuevo material para NIN, y ojalá estar tocando música en vivo para ustedes en 2021″, dijo el autor de la banda sonora de The Social Network y la música de la serie Watchmen de HBO.

"Mientras tanto... Escuchen el nuevo álbum de Jehnny (que sale el 12 de junio), sigan escuchando a Bowie, y no sean tan exigentes con ustedes mismos”, concluyó el artista.