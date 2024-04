“He estado al borde de vivir en la calle”: Luis Font, el exintegrante y fundador de Locomía que canta en el metro

Locomía, el grupo español de moda de los ochenta y los noventa, aquel célebre por sus abanicos y su mirada desinhibida de la escena en nuestro idioma, quedó en la historia de la música como referente del glamour, el pop y cierta electrónica ligera. Con una presentación memorable en el Festival de Viña del Mar en 1992, el cuarteto vivió su momento de esplendor por esos años, con éxitos como Rumba, Samba, Mambo, Loco vox y Party Time.

Fundado y formado por los hermanos Xavier y Luis Font, junto a Manuel Arjona Velasco y el neerlandés Gard Passchier, Locomía vivió su ocaso en 1993, tras conflictos intenros con su compañía FTI Music S.L. Tras cambios en su conformación, inician una segunda etapa donde solo permanece Luis Font, quien terminó por retirarse cuatro años después.

Con el paso del tiempo, fue Xavier Font y Manuel Arjona quienes lucharon por mantener Locomía activo, a través de castings para nuevos miembros, participación en festivales y reedición de álbumes. Finalmente, ambos se retiraron de la banda.

¿Qué fue de Luis Font?

Los hermanos Font, fundadores de Locomía, se mantienen vigentes en la escena mediática española, impactando cada ciertos meses con declaraciones cruzadas. Luis Font (55), en febrero del año pasado, arremetió directamente contra su hermano, culpándolo de echarlo del famoso grupo.

“Imaginaos a un niño de 15 años que empieza en este mundo. De repente, sin saber por qué y sin ningún motivo, lo apartan. Eso ya es doloroso, pero cuando viene de la mano de tu hermano imagínate lo que puede ser”, dijo en Telecinco.

Su hermano Xavier, quien estuvo involucrado en una red de tráfico de drogas – llamada ‘operación abanico’ por la policía, alusión al elemento distintivo del conjunto —, participó en el reality de Mediaset Pesadilla en el Paraíso, y fue una de las principales voces del documental Locomía, culebrón jamás bailado, estrenado en Movistar Plus+.

Al respecto, Luis Font declaró: “Mi hermano es muy particular. Él mismo se define como egocéntrico, a nosotros nos define como manada… Se emociona más con Freddie Mercury que con su propio hermano. Ya no quiero estar a su lado, ni encima, ni mucho menos debajo. Quiero estar muy lejos”.

Recientemente, se han viralizado imágenes del artista cantando en el metro, lo que despertó las alertas de los seguidores de la banda ochentera. “He estado al borde de irme a vivir a la calle. No quería seguir estando en la oscuridad, por lo menos en la calle me darían los rayos del sol, vería gente. Sé que es duro decirlo, pero después del camino que he recorrido yo, para mí esto no era nada”, relató Luis Font en una entrevista en enero de este año.

Con un parlante, un micrófono y un abanico blanco, Luis Font canta en el transporte público sus antiguos éxitos. “He descubierto un mundo que desconocía, donde me he reencontrado con la música y con el público. He encontrado un montón de ángeles que me siguen ayudando”, dijo en el programa Socialité de Telecinco a fines de marzo.

“Llegué a Madrid con una mano delante y otra detrás. Voy al metro y la gente me ayuda, pero no solo con algunas monedas, sino mostrándome su cariño y su admiración. Me dan abrazos y me dicen ‘tú puedes’. Y es verdad, si se quiere, se puede”, relató.

Según ha contado en diversas entrevistas, vivió con depresión por 27 años y tuvo problemas de drogadicción tras su salida de Locomía.