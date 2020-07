Junun: el viaje a la India de Jonny Greenwood y Paul Thomas Anderson

La fortaleza de Mehrangarh, situada en una colina sobre la ciudad de Jodhpur, en el estado de Rajastán, es uno de los fuertes más majestuosos de la arquitectura India. Allí recalaron en 2015 el músico inglés Jonny Greenwood y el compositor israelí Shye Ben Tzur, que se dedica a hacer música con sonidos indios, para dar forma a Junun, un disco doble que grabaron entre esas antiguas paredes acompañados por los músicos del Rajasthan Express.

El festival de voces, bronces y las percusiones de instrumentos membrados como el dholak y la nagara, pero también del ondes martenot y la Gibson Les Paul del inglés, fueron filmados por el director estadounidense Paul Thomas Anderson, que ha forjado una alianza con el guitarrista de Radiohead desde que lo escuchó en la banda sonora de Bodysong, el año 2003.

Desde entonces han unido fuerzas y Greenwood ha compuesto las bandas sonoras de tres grandes películas de Paul Thomas Anderson, comenzando por There Will Be Blood, siguiendo por The Master y concluyendo con Phantom Thread.

Hoy se suma al catálogo de Mubi su trabajo conjunto en Junun, el primer documental del director estadounidense que registra desde bellos planos secuencia la grabación del disco en India.

Allí da cuenta, cámara en mano, casi sin mediar conversaciones, de los procesos creativos del integrante de Radiohead.

En tomas largas y apenas interrumpidas, la cámara de Anderson muestra a los músicos sentados en el piso de un enorme salón mientras ensayan las canciones o se corta el suministro eléctrico de la ciudad.

Aparecen por igual el productor de Greenwood, Nigel Godrich, el compositor y cantante Shye Ben Tzur, y los miembros del Rajasthan Express, que no se identifican por su nombre hasta los créditos del cierre. El efecto de esa decisión es situar al espectador dentro de un espacio creativo muy particular, que transmite una energía de trance desde melodías sentidas y a veces alegres, con músicos moviéndose abrazados a sus instrumentos mientras permanecen con los ojos cerrados.

Como una especie de documental experimental, Greenwood asoma como una figura secundaria espiada en medio de sus colegas músicos, con imágenes a vuelo de drone del fuerte y apenas algo de contexto al traspasar las murallas del enorme complejo, como cuando la narración acompaña a un músico a comprar un teclado de segunda mano.

La película de menos de una hora de duración muestra los salones de la fortaleza de Mehrangarh, a donde los músicos fueron invitados por el Maharaja de Jodhpur, en un viaje musical de tres semanas filmado en la primavera del 2015.

