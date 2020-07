A los 76 años muere Kansai Yamamoto, diseñador de David Bowie

Kansai Yamamoto, diseñador de vestuario que trabajó con David Bowie en la época de Aladdin Sane, falleció a los 76 años.

La noticia fue publicada a través de su cuenta oficial de instagram en horas de esta mañana, revelando que el diseñador falleció el 21 de julio a raíz de la leucemia mieloide que lo aquejaba.

“Mientras peleó contra su enfermedad, siempre fue positivo, nunca perdió su pasión por crear, y estaba fuertemente determinado a recuperarse y regresar totalmente recargado de energía para verlos nuevamente”, dice el comunicado publicado en su cuenta.

“‘La energía humana es ilimitada’ era su lema que nunca dejó ir, y siempre lo desafío sin importar cual fuese la situación (...) Sinceramente nos gustaría agradecerles por apoyar a Kansai por tantos años”, se lee en su perfil de Instagram junto a una fotografía.

Yamamoto fue el primer diseñador japonés anfitrión de un desfile de moda en Londres en 1971, y prontamente estableció amistad con David Bowie, Sir Elton John y Stevie Wonder.

Fue durante los primeros años de los 70′ que el artista nipón creó diversidad de trajes para el hombre de “Spiders from Mars”. Su colaboración más destacada data del tour del 73′ para Aladdin Sane, el que trajo a la vida a Ziggy Stardust.

En conversación con The Hollywood Reporter en 2016, Yamamoto dijo sobre Bowie: “Después de mi primer desfile de modas en Londres, mi ropa estaba a la venta en una tienda en Boston 151 en Kings Road -Londres-. David había comprado mi Woodland Creatures jumpsuit con conejos en él. Yo no estaba establecido allí, pero sentí que Londres era el lugar donde me sentía más cómodo, y donde mi ropa era más apreciada”.

Además confiesa que en aquellos años, no sabía quién era Bowie. “No sabía del trabajo de David en ese entonces. Yo era más visual que de audio. Y luego David usó ropa de mujer, la gente estaba muy sorprendida. Mi ropa fue hecha para que la usaran mujeres. Cuando pienso en ello, era algo bizarro que hacer. Afortunadamente, David tenía un cuerpo esbelto y le quedaban bien, sin reajustes”, detalló el diseñador.

“Hubo una suerte de reacción química: mi ropa se volvió parte de David, sus canciones y su música. Se volvieron parte del mensaje que entregaba al mundo. Incluso quería volverse un poco más loco”, agregó.

La cuenta oficial de Twitter de David Bowie publicó un mensaje a propósito del deceso de Yamamoto junto a una fotografía de ambos.

“Es con mucha tristeza que informamos la muerte del diseñador japonés Kansai Yamamoto, quien falleció el 21 de julio a los 76 años. Nuestros pensamientos y simpatía están con su familia y sus cercanos en estos tiempos de tristeza”, publicaron.